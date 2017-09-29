Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций «Арсенала» у Алишера Усманова

Американский предприниматель Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций лондонского «Арсенала», которыми владеет российский бизнесмен Алишер Усманов.

По информации The Sun, Кронке рассчитывает увеличить свою долю акций «канониров» до 97%. Таким образом, он станет практически единоличным владельцем «Арсенала». Сумма потенциальной сделки не разглашается.

Добавим, что весной этого года Усманов, владеющий 30% акций «Арсенала», хотел приобрести контрольный пакет акций клуба у Кронке, однако американский бизнесмен ответил отказом.