Федерация футбола Италии представила новый логотип

Федерация футбола Италии (FIGC) на своём официальном сайте представила новый логотип, разработанный к чемпионату мира 2018 года. На эмблеме изображены четыре звезды, которые символизируют четыре победы «скуадры адзурры» на чемпионатах мира. Кроме того, впервые с 1952 года на логотипе написано слово «Италия».

«Новый логотип FIGC символизирует процесс обновления, который начался три года назад. Мы смотрим в будущее, но при этом не забываем о нашей истории», — сказал президент организации Карло Тавеккио.

Фото логотипа можно посмотреть в «твиттере» FIGC.