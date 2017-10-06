«Краснодар» впервые с 2013 года понёс убытки

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал отчёт о своих финансовых результатах за 2016 год. Впервые с 2013 года клуб получил чистый убыток, сообщает «РБК-Юг».

Выручка «Краснодара» выросла на 14,1%, достигнув 3,84 млрд рублей. При этом чистая прибыль в 49 млн рублей сменилась убытком в 98,7 млн рублей.

За минувший год в 2,7 раза выросли коммерческие расходы клуба – с 45,2 млн рублей до 124,1 млн рублей. На 62% увеличились и траты на управление, которые достигли 49,6 млн рублей.

В целом краснодарский клуб за последние два года существенно улучшил финансовые результаты – если с 2013 по 2014 год выручка поднялась со 115 млн рублей до 146,7 млн рублей, то уже в 2015 году она подскочила до 3,3 млрд рублей.

Убыток за период с 2012 по 2016 год клуб показывал дважды – в 2013 году (220 млн рублей) и в 2016 году (98,7 млн рублей). В остальные годы прибыль составляла от 8 до 49 млн рублей.