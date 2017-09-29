Шалимов: «Краснодар» бездарно окончил этот отрезок. Будем думать, что делать

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал гостевое поражение в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«День „Краснодара“ или не день „Краснодара“ — это зависит только от нас, от подготовки к игре. А потом получается, что день не наш, поскольку сегодня мы это заслужили. Я не знаю, как это назвать: настрой, желание, злость. Но в этом нас соперник превзошёл. Получается так, что мы хотели закончить побыстрее этот период, больше думали о том, что будет происходить после игры. Это если говорить о настрое. Хотя я думаю, что и у „Арсенала“ команда тоже сидела на чемоданах. Просто мы сыграли таким образом, что дали им возможность выходить в контратаки, поломали свою игру. Дали „Арсеналу“ те возможности, на которых почти все команды играют против нас.
Конечно, эта пауза (на матчи сборных. — Прим. „Чемпионата“) будет полезна „Краснодару“. У нас три поражения подряд. Мы бездарно окончили этот отрезок, хотя у нас был период с тремя победами подряд, когда всё казалось хорошо. Будем думать, что делать. Идти вверху — это серьёзная проблема для игроков среднего уровня мастерства. А средний уровень мастерства получается тогда, когда ты должным образом не готовишься к играм. Когда готовишься, он превращается в высокий», — заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».