Нападающий «Лестера» Муса открыл в нигерийском городе автозаправочную станцию

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса, ранее выступавший за московский ЦСКА, открыл свою автозаправочную станцию под названием «Myca-7» в нигерийском городе Кано, сообщает Stargist. Это уже его вторая АЗС в городе, который является вторым по численности населения в Нигерии (в Кано проживают почти 4 млн человек)

Ранее Муса в этом же городе открыл спортивный центр, который был построен примерно за € 118 тыс. Кроме того, нигерийский форвард, помимо автозаправочной станции, владеет в Кано своим фитнес-центром.