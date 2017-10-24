«Ювентус»: чистая прибыль в сезоне-2016/17 составила € 42,6 млн

Президент «Ювентуса» Андреа Агнелли сообщил, что чистая прибыль туринского клуба по итогам прошлого сезона составила € 42,6 млн.

«Мы дошли до финала Лиги чемпионов, и цель состоит в том, чтобы продолжить играть на том же уровне. С 2010 года „Ювентус“ постоянно демонстрирует рост доходов. В будущем мы рассчитываем ещё более существенный рост в связи с новым контрактом с телетрансляторами. Нынешнее соглашение ни нас, ни другие команды Серии А уже не устраивает.



Нам нужно разработать среднесрочный план, который предлагает прогнозы до 2024 года. Наша главная цель — выиграть в Италии седьмой скудетто подряд», — цитирует президента клуба Football Italia.