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Футбольные фанаты влияют на спрос на авиабилеты в Европу

24 октября 2017, вторник. 16:55 Бизнес

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip отметили повышенный интерес к билетам в города, где пройдут матчи футбольной Лиги чемпионов, в которых играют российские команды «Спартак» и ЦСКА. Наибольший рост интереса наблюдается к авиабилетам в Севилью, где 1 ноября состоится ответный матч «Спартака» и местной «Севильи».

Билеты на конец октября – начало ноября на OneTwoTrip искали в 4,3 раза чаще (23 100 поисков против 100 400 поисков), чем билеты на неделю раньше (с 20 по 25 октября). Стоит также отметить, что значительно вырос интерес и к перелётам в Малагу, откуда до Севильи можно добраться за полтора часа: билеты в прибрежный испанский город искали в 1,5 раза чаще, чем обычно. Что касается покупок, то рост спроса на перелёты в Севилью в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году составил 17%, со средней ценой перелёта в обе стороны 24 400 рублей.

Спрос на перелёты в Малагу вырос на 7%, средняя цена перелёта в обе стороны – 19 900 рублей. Также в Севилье в дни проведения матча спрос на апартаменты вырос на 14%. При этом в каждом заказе апартаментов указано в среднем 3-4 человека. Вероятнее всего, рост спроса вызван разгромной победой, которую московская команда нанесла «Севилье» 17 октября. Напомним, игра закончилась со счётом 5:1 в пользу «Спартака».

Фанаты ЦСКА также активно ищут билеты в город, где их любимый клуб будет играть со швейцарской командой. Количество поисков авиабилетов в Базель, где 31 октября одноимённый клуб примет «армейцев», увеличилось в два с лишним раза (14 600 поисков против 32 300 поисков). Интерес к билетам в Цюрих, из которого до Базеля можно доехать за час с небольшим, также вырос, но меньше – в 1,2 раза. Рост спроса на перелёты в Базель в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году составил 21%, со средней ценой перелёта в обе стороны 15 500 рублей.

Спрос на перелёты в Цюрих вырос на 5%, средняя цена перелёта в обе стороны — 18 200 рублей. Кроме того, аналитики OneTwoTrip отмечают рост интереса к билетам в английские города, где также планируются матчи Лиги чемпионов. Так, билеты в Ливерпуль, где 1 ноября «Ливерпуль» играет со словенским «Марибором», ищут в 2,2 раза чаще, чем обычно. Повышенный интерес вызывает у путешественников и Манчестер, где 31 октября сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бенфика»: билеты на нужные даты ищут в 1,8 раза чаще.

Около тысячи болельщиков ЦСКА отправятся на выездной матч ЛЧ с «Базелем»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель Бенфика Ливерпуль Манчестер Юнайтед Марибор ПФК ЦСКА ФК Севилья ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Бизнес
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