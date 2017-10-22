Около тысячи болельщиков ЦСКА отправятся на выездной матч ЛЧ с «Базелем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашней ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ поделился ожиданиями о количестве болельщиков московской команды, которое отправится на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».
«Сколько ожидается болельщиков на выездном матче с «Базелем»? Ожидается большой десант наших болельщиков в Швейцарии. Не знаю, будет ли заполнена вся квота, но думаю, что около тысячи будет точно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Матч «Базель» — ЦСКА пройдёт на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Швейцарии 31 октября.
Бабаев — о судействе в матче с «Зенитом»: не хочется комментировать, уже надоело