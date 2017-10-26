Матч «Спартак» — «Севилья» стал самым популярным по числу телезрителей в октябре

По оценочным данным, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» (5:1) собрал у телеэкранов около 3,5 млн россиян. Пока это лучший показатель среди всех футбольных трансляций в октябре нынешнего года.

На втором месте в списке матчей с наибольшим количеством собранных российских телезрителей в текущем месяце находится встреча 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (0:0). Эта игра собрала у телеэкранов около 3,4 млн россиян.

Третье место пока занимает товарищеский матч Россия – Иран (1:1), за которым следили порядка 3,1 млн россиян, а четвёртое – игра 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» — «Русенборг» (3:1) – около 2,9 млн чел.