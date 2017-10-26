Супербоул – самый дорогой бренд по версии Forbes, ЧМ по футболу – 4-й

Forbes на своём официальном сайте представил рейтинг самых дорогих спортивных событий.

Как и в предыдущие годы, лидером рейтинга остался Супербоул, стоимость бренда которого составляет $ 663 млн. Второе и третье места остались за летними и зимними Олимпийскими играми соответственно, а чемпионат мира по футболу оказался на четвёртой строчке рейтинга.

Топ-10 самых дорогих спортивных событий по версии Forbes выглядит следующим образом:

1. Супербоул (американский футбол) — $ 663 млн;

2. Летние Олимпийские игры — $ 419 млн;

3. Зимние Олимпийские игры — $ 285 млн;

4. Чемпионат мира ФИФА (футбол) — $ 229 млн;

5. «Финал четырёх» NCAA (баскетбол) — $ 228 млн;

6. WrestleMania (рестлинг) — $ 195 млн;

7. Лига чемпионов УЕФА (футбол) — $ 185 млн;

8. Плей-офф College football (американский футбол) — $ 176 млн;

9. Дайтона-500 — $ 140 млн (гонка NASCAR);

10. Мировая серия (бейсбол) – $ 124 млн.