В Интернете появились эскизы новой формы сборных Испании и Бельгии, в которой они будут играть на чемпионате мира 2018 года, сообщает Footyheadlines.

Форма испанцев, производителем которой стала фирма adidas, выполнена в красном цвете с жёлто-синим орнаментом с правой стороны. Ожидается, что первые экземпляры поступят в продажу уже в ноябре этого года.

Новая экипировка схожа с той, в которой сборная Испании выступала в 1994 году. Шорты выполнены в синем цвете, а гетры – чёрные.

Что касается формы сборной Бельгии, она также выполнена в красном цвете с чёрно-жёлто-красными треугольниками посередине. Образцом для новой экипировки послужила форма, в которой бельгийцы играли в 1984 году.

В Интернете появились эскизы новых форм сборных Испании и Бельгии Фото : footyheadlines.com

В Интернете появились эскизы новых форм сборных Испании и Бельгии Фото: footyheadlines.com

Форму сборной Бельгии можно посмотреть в «Твиттере».