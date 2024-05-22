Топ-матчи четверга: четвертьфиналы на ЧМ по хоккею, НХЛ, НБА, футбол и теннис

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Посмотреть все события 23 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, первый матч

Интрига: забросит ли Панарин очередную победную шайбу?

Серия «Рейнджерс» и «Флориды» полна интриг и локальных противостояний. Но для российского болельщика интересны, естественно, Шестёркин против Бобровского и Панарин против Тарасенко. Команды стоят друг друга, и, наверное, обе заслуживают попасть в финал. Успех в первом матче очень важен для того, чтобы создать моральное преимущество на дальнейшие свершения. Кто же из российских вратарей окажется сильнее?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, первый матч

Интрига: «волки» ударно начнут финал Запада, как это было с «Денвером»?

Если «Даллас Маверикс» потребовалось шесть матчей, чтобы пройти «Оклахому» во втором раунде плей-офф НБА, то «Миннесоте Тимбервулвз» пришлось провести все семь игр с пока ещё действующим чемпионом НБА «Денвером». Лука Дончич на пару с Кайри Ирвингом выглядят великолепно, что с лёгкостью можно сказать и об Энтони Эдвардсе с Карлом-Энтони Таунсом, которые впервые за долгое время вывели команду в финал Запада. Кто заберёт первую победу в серии?

🎾 12:00*: Людмила Самсонова (Россия, 5) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2), Страсбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Самсонова лучший результат сезона?

Людмила Самсонова второй раз за сезон добралась до 1/4 финала после турнира в Абу-Даби, где она в итоге и вовсе стала полуфиналисткой. Теперь, чтобы повторить это достижение, россиянке придётся справиться в Страсбурге с Беатрис Хаддад-Майей из Бразиилии. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Магда Линетт — Мэдисон Кис.

🎾 15:00*: Павел Котов (Россия) — Александр Бублик (Казахстан, 2), Лион, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Павел Котов с Александром Бубликом?

Россиянин Павел Котов успешно продвигается по сетке Лиона. Он уже победил двух соперников и теперь сыграет со вторым номером посева — Александром Бубликом. Ранее теннисисты пересекались только на уровне «челленджеров» — в Будапеште-2019 сильнее был Бублик. Победитель новой встречи далее сыграет в Лионе либо с Джованни Мпетчи Перрикаром, либо с кем-то из пары Юго Гастон — Франсиско Серундоло.

🏒 17:20: Канада — Словакия, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: проснётся ли Коннор Бедард?

Сборная Канады относительно легко прошла групповой этап, одержав победу во всех семи матчах. Словаки же проиграли три матча из семи, уступив за пределами основного времени даже Латвии. На старте турнира канадских болельщиков радовал Коннор Бедард, но далее его эффективность начала падать вместе с игровым временем – в последнем матче он сыграл лишь восемь минут. Канадцы являются фаворитами, но сумеет ли Словакия дать бой?

🏒 17:20: Швейцария — Германия, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: сумеют ли немцы удивить общественность и выбить фаворитов?

Минутка исторических справок: Германия встречалась в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией в XXI веке три раза. И во всех трёх матчах немцам удавалось одержать победу и выйти в полуфинал. Если данная статистика не в пользу подопечных Фишера, то всё остальное на их стороне: швейцарцы являются более умелой и сильной командой. Не пора ли бы швейцарцам нарушить традицию?

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⚽️ 21:00: «Эр-Рияд» — «Аль-Наср», Про-Лига, 33-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт Роналду?

Этот матч уже не имеет турнирного значения для «Аль-Насра». Команда Луиша Каштру ни при каких обстоятельствах не поднимется выше второго месте в таблице. Впрочем, и ниже она точно не опустится. А вот «Эр-Рияд» оторвался от зоны вылета всего лишь на два очка, так что ещё рискует упасть во второй дивизион. Всех в первую очередь интересует, сколько мячей забьёт Криштиану Роналду. Сейчас португалец возглавляет список лучших бомбардиров турнира (33 мяча), а ближайший преследователь отстаёт на шесть голов. Пробьёт ли Роналду отметку в 35 голов?

🏒 21:20: Швеция — Финляндия, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: открыта ли шведам дорога в полуфинал?

Встреча первой команды группы В и четвёртой – группы А. К тому же шведы набрали максимальное количество очков, а финны проиграли даже Австрии. Казалось бы, какая тут интрига? Но не всё так просто. Сборная России в своё время натерпелась от вязких финнов, у которых состав, как и сейчас, не был убойным. Почему бы команде Ялонена не провернуть любимый трюк?

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🏒 21:20: США — Чехия, ЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: есть ли шансы у хозяев турнира в матче с США?

Сборная Чехии по ходу турнира получила крутое усиление: Заха, Пастрняк и Нечас прибыли в расположение команды. Но состав американцев всё равно смотрится значительно сильнее. Однако чехам должны помогать домашние трибуны, которые обязательно заполнятся под завязку. Всё ли так однозначно в этом противостоянии?

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⚽️ 21:45: «Кальяри» — «Фиорентина», Серия А, 38-й тур

Интрига: последний матч в тренерской карьере Клаудио Раньери?

Клаудио Раньери — тренер, который привёл «Лестер» к чемпионству в сезоне-2015/2016. Но в его карьере было множество и других клубов. К примеру, он работал в «Ювентусе», «Роме», «Интере», «Валенсии», «Атлетико». Сейчас 72-летний тренер работает в «Кальяри» и выполнил поставленную задачу — сохранил команду в Серии А на будущий сезон. На днях клуб объявил об уходе Раньери по окончании чемпионата. Более того, несколько источников (Sky Sports, Джанлука Ди Марцио) утверждают, что Клаудио завершит карьеру после этого сезона. Для «Фиорентины» предстоящий матч станет заключительным перед финалом Лиги конференций (29 мая). Если клуб из Флоренции победит на Сардинии, то точно не опустится ниже девятого места в таблице и снова сыграет в этом турнире.