ФИФА и Россия близки к завершению переговоров по телеправам на ЧМ-2018

ФИФА и Россия близки к завершению переговоров по правам на показ матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.



«Очевидно, что и для ФИФА, и для России вопрос завершения переговоров по телеправам — один из ключевых. Я абсолютно уверен, что мы чрезвычайно близки к заключению договора. Для нас очень важно, чтобы чемпионат мира в полном объёме был показан в стране-организаторе», — цитирует Инфантино ТАСС.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.