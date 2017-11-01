Компания «Согаз» станет партнёром московского «Локомотива»

Московский «Локомотив» подпишет контракт со страховой компанией «Согаз». Об этом сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.



«Согаз» станет нашим партнёром», — цитирует Rambler News Service президента «железнодорожников», который не уточнил сроков и условий соглашения.



С 2011 по 2014 год «Согаз» был титульным спонсором чемпионата России по футболу. В настоящее время компания спонсирует Континентальную хоккейную лигу и ФК «Зенит».

«Локомотив» после 15 туров является единоличным лидером первенства РФПЛ.