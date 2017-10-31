Геркус: Дзюба хотел перейти в «Локомотив», есть шанс, что возобновим переговоры

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время летнего трансферного окна нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог оказаться в московской команде, и это было обоюдное желание. Не исключено, что с открытием трансферного окна переговоры возобновятся.
«Да, Дзюба хотел перейти в «Локомотив». И «Локомотив» этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе. Трансфер не получился по ряду причин, о которых сейчас говорить неэтично. Что касается варианта возобновить переговоры, шанс есть всегда. И в этом случае тоже», — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».
Геркус: новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба