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«Ювентус» подтвердил, что сыграет против «Беневенто» в ретрофутболках

1 ноября 2017, среда. 14:07 Бизнес

«Ювентус» сыграет в специальных ретрофутболках в честь 120-летия клуба, которое «старая синьора» отмечает 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба туринской команды.

Футболисты «Ювентуса» выйдут на поле в матче 12-го тура итальянской Серии А против «Беневенто» в форме, схожей с той, в которой туринцы играли в далёком 1897 году, когда был основан клуб. Экипировка уже поступила в продажу ограниченным тиражом. Доступно всего 1897 маек.

Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится 5 ноября. Начало — в 17:00 мск.

В честь 120-летия клуба «Ювентус» сыграет против «Беневенто» в ретро-футболках

В честь 120-летия клуба «Ювентус» сыграет против «Беневенто» в ретро-футболках

Фото: www.juventus.com/

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» туринского клуба.

«Ювентус» создал комплект формы без рекламных логотипов в честь своего юбилея
Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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