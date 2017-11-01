«Ювентус» подтвердил, что сыграет против «Беневенто» в ретрофутболках

«Ювентус» сыграет в специальных ретрофутболках в честь 120-летия клуба, которое «старая синьора» отмечает 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба туринской команды.

Футболисты «Ювентуса» выйдут на поле в матче 12-го тура итальянской Серии А против «Беневенто» в форме, схожей с той, в которой туринцы играли в далёком 1897 году, когда был основан клуб. Экипировка уже поступила в продажу ограниченным тиражом. Доступно всего 1897 маек.

Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится 5 ноября. Начало — в 17:00 мск.

В честь 120-летия клуба «Ювентус» сыграет против «Беневенто» в ретро-футболках Фото : www.juventus.com/

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» туринского клуба.