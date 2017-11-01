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175 лет назад 2016
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Роналду лидирует по числу фолловеров в соцсетях, опережая Бибера и Тейлор Свифт

Бизнес

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лидером по количеству фолловеров в социальных сетях, опередив певцов Джастина Бибера, Тейлор Свифт, Кэти Перри и Селену Гомес.

Криштиану Роналду, согласно исследованию Apple Tree Communications, лидирует с 297 млн фолловеров в своих аккаунтах в «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме». За португальцем идут Джастин Бибер (273 млн) и Тейлор Свифт (262 млн).

В топ-25 лучших европейцев с большинством последователей по всему миру также входят испанские футболисты Андрес Иньеста, Серхио Рамос, Херард Пике и Икер Касильяс.

Роналду: конечно я лучший. Проверьте, кто выиграл приз ФИФА The Best
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Порту ФК Реал Мадрид Андрес Иньеста Икер Касильяс Криштиану Роналду Серхио Рамос Херард Пике
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