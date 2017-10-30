Роналду: конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз ФИФА The Best

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по ходу трансляции в социальной сети ответил болельщику, который назвал его лучшим.
«Криштиану, ты лучший", — прочитал игрок комментарий болельщика.
«Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый понедельник», – с улыбкой на лице сказал на это Роналду.
Роналду был признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»). Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд.
Видео доступно в «Твиттере».
Криштиану Роналду — лучший футболист 2017 года