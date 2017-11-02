В Интернете появились фотографии новой формы сборной Аргентины

В Сети появились фотографии новой формы сборной Аргентины, в которой команда будет выступать на чемпионате мира — 2018.



Производитель экипировки — компания adidas. Форма выполнена в классической расцветке и практически идентична той, в которой команда выиграла Кубок Америки — 1993. Футболки — белые, с небесно-голубыми вертикальными полосами, трусы — тёмные.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» дизайнера Франко Карабахаля.

Ранее в Интернете появились эскизы новой формы сборных Испании и Бельгии.