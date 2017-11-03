Борзаковский выступит в рамках открытого интервью в Москве

Олимпийский чемпион в беге на 800 метров, многократный победитель и призёр мировых и европейских чемпионатов, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский станет гостем Международной школы спортивного менеджмента (МШСМ) МИРБИС. Мероприятие состоится в Москве и будет приурочено ко дню открытых дверей МШСМ.

На встрече, которая пройдёт в рамках открытого интервью, Борзаковский поделится секретами своей успешной карьеры, работе главного тренера легкоатлетической сборной в непростые для нашего спорта времена, расскажет о перспективах российской лёгкой атлетики и сроках её возвращения в качестве одной из лидирующих мировых легкоатлетических держав.

Мероприятие, которое пройдёт 13 ноября, начнётся в 19:00 мск. Бесплатно зарегистрироваться на него можно по ссылке.