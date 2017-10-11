Колобков и Борзаковский обсудили итоги легкоатлетического сезона для россиян

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с главным тренером сборной команды России по лёгкой атлетике Юрием Борзаковским, сообщает официальный сайт Минспорта РФ. Стороны обсудили итоги выступления российских спортсменов в прошедшем летнем сезоне и планы подготовки к предстоящим соревнованиям. В частности, Борзаковский отметил выступление лидеров команды Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Дарьи Клишиной.



«Особу хочу выделить троих молодых спортсменов – это 18-летний Сергей Широбоков, 20-летний Данил Лысенко и 23-летний Валерий Пронкин. Они уже сейчас составляют костяк российской команды, у них большой потенциал. Планируем, что все наши сильнейшие атлеты выступят на чемпионате Европы 2018 года в Берлине, чемпионате мира 2019 года в Дохе и, конечно, на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио», — сказал Борзаковский.



Главный тренер выразил надежду, что в ноябре на Совете IAAF будет принято решение о восстановлении членства ВФЛА.