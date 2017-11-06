Сборные Бельгии и Испании представили формы для ЧМ-2018

Сборная Бельгии представила форму, в которой будет играть на чемпионате мире 2018 года. Домашняя экипировка от adidas выполнена в красном цвете, с треугольным орнаментом на груди. Форма уже поступила в продажу, говорится на официальном сайте сборной Бельгии. Образцом для новой экипировки послужила форма, в которой бельгийцы играли в 1984 году.

Также форму представила и сборная Испании. Домашний комплект выполнен в красном цвете с жёлто-сине-красным орнаментом с правой стороны.

Напомним, что 6 ноября свою форму представила и сборная Германии. Производителем экипировки также выступила фирма adidas. Напомним, что Бельгия и Германия напрямую попали на ЧМ-2018, который летом пройдёт в России.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» сборной Бельгии.

Фото формы сборной Испании также можно посмотреть в «твиттере» сборной Испании.