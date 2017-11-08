Новым спонсором «Луча-Энергии» станет угольная компания

Новым спонсором владивостокского «Луча-Энергии», который испытывает финансовые трудности, станет угольная компания. Об этом сообщил и.о. главы региона Андрей Тарасенко на встрече с футболистами. При этом приморский клуб может изменить название и форму.

«Нужно, конечно, будет определиться с рекламой, да и с названием. Может, форма у вас поменяется – но это вопрос второй. Главное, что уже есть договорённости, и я думаю, все проблемы мы решим. Вы, главное, играйте хорошо», — цитирует Тарасенко «Восток-Медиа».

Ранее игроки «Луча-Энергии» организовали акцию протеста против задержек зарплаты.