Футболисты «Луч-Энергии» задержали начало матча с «Химками» в знак протеста

Матч 21-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» — «Химки» начался с 15-минутной задержкой. Причина – невыплата зарплаты игрокам клуба из Владивостока.

«Матч начался с 15-минутной задержкой по причине невыплаты зарплаты. Тем самым команда хотела обратить на себя внимание общественности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Ассоциации «ФК „Луч-Энергия“ в социальной сети „ВКонтакте“.



Матч завершился вничью — 1:1. На 48-й минуте Алексей Шумских вывел гостей вперёд. Отыгрались хозяева на 62-й минуте — счёт сравнял Дмитрий Тихий.