Потери экономики Италии из-за непопадания на ЧМ-2018 оценили в € 1 млрд

Бывший президент Итальянской федерации футбола Франко Карраро заявил, что непопадание футбольной сборной на чемпионат мира—2018 в России будет стоить экономки страны косвенно порядка € 1 млрд.



«Приблизительно это будет 500-600 млн, и мы должны понимать, говорим мы о прямых или о косвенных потерях.

Косвенные, вероятно, превысят 1 млрд. Несомненно, превысят миллиард», – приводит слова Карраро интернет-издание Goal.

13 ноября сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции (0:0) в ответном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2018. В первом матче итальянцы проиграли — 0:1.