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Вентура готов уйти в отставку, если получит компенсацию в размере € 700 тыс.

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов уйти в отставку, но только в том случае, если получит компенсацию. Контракт 69-летнего специалиста истекает летом 2018 года, но уже завтра тренер может быть уволен.

Сам Вентура ранее заявлял, что не покинет своего поста, пока не получит неустойки в размере € 2,6 млн за оставшийся срок контракта. Теперь же, по информации Premium Sport, Вентура готов уйти, если ему заплатят € 700 тыс.

Ранее стало известно, что итальянский специалист покинул отель в Милане через чёрный ход и не планирует посещать завтрашнее заседание Федерации футбола Италии.

Вентура после первой игры со Швецией поругался с игроками и угрожал отставкой
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура ЧМ-2018
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