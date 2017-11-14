Вентура готов уйти в отставку, если получит компенсацию в размере € 700 тыс.

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура готов уйти в отставку, но только в том случае, если получит компенсацию. Контракт 69-летнего специалиста истекает летом 2018 года, но уже завтра тренер может быть уволен.

Сам Вентура ранее заявлял, что не покинет своего поста, пока не получит неустойки в размере € 2,6 млн за оставшийся срок контракта. Теперь же, по информации Premium Sport, Вентура готов уйти, если ему заплатят € 700 тыс.

Ранее стало известно, что итальянский специалист покинул отель в Милане через чёрный ход и не планирует посещать завтрашнее заседание Федерации футбола Италии.