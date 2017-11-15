Владелец «Краснодара» Галицкий продаст акции «Магнита» на $ 700 млн

Основатель «Магнита» и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий намерен продать акции ретейлера на $ 700 млн. При этом, как сообщает РБК, привлечённые средства вернутся в компанию: ретейлер намерен за счёт этой сделки профинансировать развитие и оптимизировать долговую нагрузку.

Фактическим продавцом выступит принадлежащая бизнесмену Lavreno Limited (эти акции офшор получит от Галицкого на основании сделки РЕПО с обязательством обратной продажи через определённый срок). Исходя из капитализации «Магнита» в $ 11,995 млрд на лондонской бирже под завершение торгового дня вторника, 14 ноября, размер продаваемого пакета соответствует 5,8% акций ретейлера.

Средства от продажи будут направлены на выкуп нового выпуска бумаг. За счёт этого компания планирует профинансировать программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.