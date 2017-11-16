Долг «Манчестер Юнайтед» за последний год уменьшился на 21%

Исполнительный директор английского клуба «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд представил квартальный отчёт по доходам, сообщает The Sun.

Прибыль манкунианцев по сравнению с первым кварталом выросла на 17%, то есть на £ 141 млн (около € 158 млн). Также отмечается, что долг клуба уменьшился до £ 268,1 млн (около € 300 млн), что на 21% меньше по сравнению с тем, что было в этот же период год назад.

«Прошло чуть больше четверти сезона, который обещает быть интересным. Мы выиграли все четыре матча в Лиге чемпионов, вышли в четвертьфинал Кубка лиги и с нетерпением ждём следующих нескольких месяцев», — сказал Вудворд.

Отмечается, что большую роль в формировании квартального бюджета сыграли летние приобретения «МЮ» нападающего Ромелу Лукаку, полузащитника Неманьи Матича и защитника Виктора Нильссон-Линделёфа. Существенным фактором в повышении доходов оказался предсезонный тур в Америку. Также отмечается, что прибыль клуба в дни матчей увеличилась на 33,3% по сравнению с показателями прошлого года.

Ожидается, что в следующем году общий доход клуба составит £ 575-585 млн (примерно € 643-654 млн).