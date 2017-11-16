Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» стал бренд-амбассадором Aston Martin

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объявил о начале сотрудничества с брендом известного автоконцерна.

«С радостью сообщаю, что буду сотрудничать с Aston Martin в роли бренд-амбассадора. Горд, что смогу использовать это сотрудничество в целях помощи фонду Rio Ferdinand Foundation и вдохновлять следующее поколение. Большое спасибо компании за это!» — написал Фердинанд в своём «твиттере».

Rio Ferdinand Foundation — благотворительный фонд Фердинанда, который помогает молодым людям из отдалённых регионов Великобритании заниматься спортом, искусством и журналистикой.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Рио Фердинанда.