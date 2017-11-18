В Бельгии утверждают, что Усманов может приобрести «Андерлехт» за € 80 млн

Российский бизнесмен Алишер Усманов, который владеет 30 % акций лондонского футбольного клуба «Арсенал», сделал предложение о покупке контрольного пакета акций бельгийского «Андерлехта», сообщает HLN.

По информации источника, бельгийский клуб собирается как можно скорее завершить сделку, найдя тем самым богатого инвестора. «Андерлехт» получил два одинаковых предложения размером в € 80 млн. Одно из них сделал Усманов, другое – совместное от двух бельгийских бизнесменов Пола Гейзенса и Воутера Ванденхаута.

Отмечается, что Гейзенс для покупки «Андерлехта» совместно с Ванденхаутом должен будет продать свои акции в другом бельгийском клубе «Антверпен». В Бельгии инвесторам запрещено владеть значимым количеством акций двух клубов из одной лиги.