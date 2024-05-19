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Расписание спортивных матчей 20 мая 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: борьба за выход в РПЛ, ЧМ по хоккею, НБА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 мая
Аудио-версия:
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Спорт 20 мая: седьмой матч «Денвер» — «Миннесота», Карацев в Женеве, а ещё «Арсенал» — «Акрон», «Кубань» — «Химки» и «Пари НН» — ЦСКА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, седьмой матч

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
20 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал Запада — чемпион или клуб с молодой суперзвездой?

Шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» получился без борьбы. «Волки» с первых минут захватили преимущество и разгромили соперника с разницей в 45 очков. Действующий чемпион проведёт решающую игру на домашнем паркете, что можно считать преимуществом. Но, как уже ранее показывало противостояние двух клубов, победить может любой. Кто же окажется сильнее – Никола Йокич или же Энтони Эдвардс?

Даже Йокич был бессилен:
«Они надрали нам задницу». Геройства Эдвардса и унылый чемпион — седьмой игре быть!
«Они надрали нам задницу». Геройства Эдвардса и унылый чемпион — седьмой игре быть!

🎾 15:30*: Аслан Карацев (Россия) — Флавио Коболли (Италия), Женева, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Женева. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 15:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3
         
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Интрига: наберёт ли Карацев форму к «Ролан Гаррос»?

Аслан Карацев вернулся в тур после операции на колене, сыграл на двух турнирах — в Мадриде и Риме, и даже успел одержать первую победу. Теперь, чтобы основательнее подготовиться к «Ролан Гаррос» и набрать игровую форму, 30-летний россиянин заявился на турнир в Женеве. Первым соперником Аслана стал итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель дальше сразится с американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером.

В столице Италии россиянин добился первой победы за сезон:
Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне
Карацев совершил камбэк в Риме. Аслан выиграл у американца — это первая победа в сезоне

🏒 17:20: Швеция — Франция, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Швеция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шведы продолжат победную серию?

После пяти матчей группового этапа «Тре Крунур» всё ещё не потеряли ни одного очка, выиграв все встречи в основное время. Игра со Словакией в последнем туре может доставить им определённые трудности, а вот Франция явно не выглядит тем противником, который сможет испортить жизнь скандинавской сборной.

Немного о последнем матче шведов:
Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Видео
Латвия разгромлена, США оказались на границе зоны плей-офф. Итоги дня на ЧМ по хоккею

⚽️ 17:45: «Арсенал» — «Акрон», Первая лига, 33-й тур

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 17:45 МСК
Арсенал
Тула
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Акрон» обеспечит себе как минимум стыки за выход в РПЛ?

Сезон Первой лиги подходит к концу. Мы знаем круг претендентов на прямое повышение в РПЛ, а также команды, у которых есть шанс попасть в стыки. «Акрон» ещё может попасть в топ-2, но вероятнее, что клуб из Тольятти отправится в переходные матчи. Впереди у «Акрона» важная встреча с «Арсеналом». Тульскому клубу не дали лицензию на участие в РПЛ. Так что их текущее четвёртое место, к сожалению, ничего не гарантирует. А вот «Акрон» в случае победы ещё поборется за прямой выход.

«Акрон» получил лицензию на участие в РПЛ, «Арсенал» — нет:
Лицензии на участие в следующем сезоне РПЛ получили 20 клубов

⚽️ 18:00: «Кубань» — «Химки», Первая лига, 33-й тур

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Химки» обеспечат себе выход в РПЛ?

Перед «Химками» стоит простая задача. Команде Андрея Талалаева необходимо обыграть в гостях аутсайдера Первой лиги «Кубань». Тогда подмосковный клуб гарантирует себе выход в РПЛ. «Химки» уже не опустятся ниже второго места. Звучит легко, но последний шаг — самый тяжёлый. Получится у химчан забрать три очка?

Плохая новость для «Химок»:
На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

⚽️ 20:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Пари НН» приблизится к вылету?

«Пари Нижний Новгород» проводит ужасную весну. Команда находится в трёх очках от зоны прямого вылета. Впереди — тяжёлая игра с ЦСКА. Учитывая футбол, который показывают нижегородцы, набрать очки будет непросто. ЦСКА остался без трофеев и медалей в нынешнем сезоне. Но стоит порадовать болельщиков хотя бы победами на финише. Так что никто не отдаст «Пари НН» очки просто так. Придётся выложиться на максимум, чтобы остаться в РПЛ.

Летом ЦСКА заберёт защитника «Сочи»?
Эксклюзив
«Спартак», ЦСКА и «Динамо» интересуются защитником «Сочи» Дркушичем

🏒 21:20: Казахстан — Польша, ЧМ-2024, группа B

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Казахстан
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Казахстан сохранить прописку в элитном дивизионе?

Накануне последнего матча на групповом этапе казахстанцы занимают предпоследнее место в группе В с тремя очками. Команда Галыма Мамбеталиева ещё не гарантировала себе участие на следующем ЧМ, ведь у последней Польши есть одно очко в активе. В очной встрече решится судьба обеих команд — чтобы обеспечить себе сохранение прописки, казахстанцам будет достаточно не проиграть в основное время.

Последний матч казахстанцев закончился сокрушительным поражением:
Сборная США с двузначным счётом сокрушила Казахстан и вернулась на 2-е место в группе ЧМ

⚽️ 21:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 37-й тур

Италия - Серия А . 37-й тур
20 мая 2024, понедельник. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за топ-3 Серии А

Кто-нибудь ожидал, что в конце сезона «Болонья» и «Ювентус» разыграют третье место в чемпионате? А это реальность! Причём фаворитом в предстоящей игре будут именно хозяева. Тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, скорее всего, в следующем сезоне возглавит как раз «Ювентус». А пока что он может отправить будущую команду на четвёртое (возможно, даже пятое) место.

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