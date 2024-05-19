Спорт 20 мая: седьмой матч «Денвер» — «Миннесота», Карацев в Женеве, а ещё «Арсенал» — «Акрон», «Кубань» — «Химки» и «Пари НН» — ЦСКА!

Топ-матчи понедельника: борьба за выход в РПЛ, ЧМ по хоккею, НБА и теннис

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🏀 3:00: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: кто выйдет в финал Запада — чемпион или клуб с молодой суперзвездой?

Шестой матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз» получился без борьбы. «Волки» с первых минут захватили преимущество и разгромили соперника с разницей в 45 очков. Действующий чемпион проведёт решающую игру на домашнем паркете, что можно считать преимуществом. Но, как уже ранее показывало противостояние двух клубов, победить может любой. Кто же окажется сильнее – Никола Йокич или же Энтони Эдвардс?

🎾 15:30*: Аслан Карацев (Россия) — Флавио Коболли (Италия), Женева, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: наберёт ли Карацев форму к «Ролан Гаррос»?

Аслан Карацев вернулся в тур после операции на колене, сыграл на двух турнирах — в Мадриде и Риме, и даже успел одержать первую победу. Теперь, чтобы основательнее подготовиться к «Ролан Гаррос» и набрать игровую форму, 30-летний россиянин заявился на турнир в Женеве. Первым соперником Аслана стал итальянец Флавио Коболли. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель дальше сразится с американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером.

🏒 17:20: Швеция — Франция, ЧМ-2024, группа B

Интрига: шведы продолжат победную серию?

После пяти матчей группового этапа «Тре Крунур» всё ещё не потеряли ни одного очка, выиграв все встречи в основное время. Игра со Словакией в последнем туре может доставить им определённые трудности, а вот Франция явно не выглядит тем противником, который сможет испортить жизнь скандинавской сборной.

⚽️ 17:45: «Арсенал» — «Акрон», Первая лига, 33-й тур

Интрига: «Акрон» обеспечит себе как минимум стыки за выход в РПЛ?

Сезон Первой лиги подходит к концу. Мы знаем круг претендентов на прямое повышение в РПЛ, а также команды, у которых есть шанс попасть в стыки. «Акрон» ещё может попасть в топ-2, но вероятнее, что клуб из Тольятти отправится в переходные матчи. Впереди у «Акрона» важная встреча с «Арсеналом». Тульскому клубу не дали лицензию на участие в РПЛ. Так что их текущее четвёртое место, к сожалению, ничего не гарантирует. А вот «Акрон» в случае победы ещё поборется за прямой выход.

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⚽️ 18:00: «Кубань» — «Химки», Первая лига, 33-й тур

Интрига: «Химки» обеспечат себе выход в РПЛ?

Перед «Химками» стоит простая задача. Команде Андрея Талалаева необходимо обыграть в гостях аутсайдера Первой лиги «Кубань». Тогда подмосковный клуб гарантирует себе выход в РПЛ. «Химки» уже не опустятся ниже второго места. Звучит легко, но последний шаг — самый тяжёлый. Получится у химчан забрать три очка?

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⚽️ 20:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, РПЛ, 29-й тур

Интрига: «Пари НН» приблизится к вылету?

«Пари Нижний Новгород» проводит ужасную весну. Команда находится в трёх очках от зоны прямого вылета. Впереди — тяжёлая игра с ЦСКА. Учитывая футбол, который показывают нижегородцы, набрать очки будет непросто. ЦСКА остался без трофеев и медалей в нынешнем сезоне. Но стоит порадовать болельщиков хотя бы победами на финише. Так что никто не отдаст «Пари НН» очки просто так. Придётся выложиться на максимум, чтобы остаться в РПЛ.

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🏒 21:20: Казахстан — Польша, ЧМ-2024, группа B

Интрига: сможет ли Казахстан сохранить прописку в элитном дивизионе?

Накануне последнего матча на групповом этапе казахстанцы занимают предпоследнее место в группе В с тремя очками. Команда Галыма Мамбеталиева ещё не гарантировала себе участие на следующем ЧМ, ведь у последней Польши есть одно очко в активе. В очной встрече решится судьба обеих команд — чтобы обеспечить себе сохранение прописки, казахстанцам будет достаточно не проиграть в основное время.

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⚽️ 21:45: «Болонья» — «Ювентус», Серия А, 37-й тур

Интрига: битва за топ-3 Серии А

Кто-нибудь ожидал, что в конце сезона «Болонья» и «Ювентус» разыграют третье место в чемпионате? А это реальность! Причём фаворитом в предстоящей игре будут именно хозяева. Тренер «Болоньи» Тьяго Мотта, скорее всего, в следующем сезоне возглавит как раз «Ювентус». А пока что он может отправить будущую команду на четвёртое (возможно, даже пятое) место.