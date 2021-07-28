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Обзор фильма «Космический Джем» (Space Jam) 1996, новый фильм «Космический Джем 2» (Space Jam), игра «Космический Джем»

Обзор серии «Космический Джем» (Space Jam). У Джордана была душевность, Леброн — это хайп

Семён Кудряшов
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Фото: Warner Bros. Pictures
«Космический Джем» (Space Jam)
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Мультяшный баскетбол с топовой звездой, кажется, получился только один раз — в легендарном фильме 1996 года. Игры и новая часть — мимо.

Непростая судьба видеоигр по кинолицензиям, топовые кроссовки для баскетбола, преемник Майкла Джордана и саундтрек со сроком годности свыше 25 лет. На больших экранах состоялась премьера фильма «Космический Джем: Новое поколение» — сиквел легендарного фильма, который подарил нам любовь к баскетболу, задорному хип-хопу и симбиозу живых актёров с мультяшками. И если у «Космического Джема» 90-х до сих пор высокие оценки от критиков и зрителей, вторую часть аудитория встретила прохладно.

Так что же сделало оригинальное кино настолько культовым, и при чём здесь видеоигры про одного из самых важных кроликов в мире?

Разбираемся в нашем быстром видео. Включайте звук и приготовьтесь утирать слёзы из-за приступа ностальгии!

Расскажите в комментариях, понравилось ли вам продолжение легендарного фильма? Или давайте вместе вспомним самые лучшие моменты из оригинала!

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