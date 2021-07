Рождение страха: как появились и развивались хоррор-игры

Страх — одна из сильнейших эмоций, так что нет ничего удивительного в постоянных попытках людей напугать себя. Фильмы и книги жанра хоррор присутствуют на рынке не одно столетие, а вот игры появились не так уж давно — всего каких-то полвека. Этот материал открывает цикл текстов, раскрывающих историю жанра хоррор в видеоиграх — от зарождения и до современности. Запасайтесь валокордином.

Первые шаги

Всё началось в далёком 1972 году: SEGA выпустила игровой автомат Killer Shark, в котором игрокам предлагалось сразиться с гигантской акулой с помощью светового пистолета. Конечно, её не назвать по-настоящему страшной: геймплей был довольно рудиментарным, а звуковых эффектов толком не было. Зато автомат засветился в легендарном фильме «Челюсти» Стивена Спилберга.

Автомат с Killer Shark Фото: https://2warpstoneptune.com/2015/06/25/segas-killer-shark-cameo-in-jaws/

Что-то серьёзное в жанре начало появляться лишь спустя без малого десять лет. В 1981-м свет увидела Haunted House для Atari 2600: в ней герой оказывался в заброшенном особняке Захари Грейвса, откуда нужно было выбраться живым, собрав по пути три части урны. События разворачиваются в полной темноте, поэтому положение героя отмечено глазами. Для простоты навигации можно использовать спички, которые подсвечивают небольшой радиус вокруг героя и помогают замечать врагов. В числе последних здесь выступают пауки, летучие мыши и призрак Грейвса. Сегодня это смотрится скорее нелепо, чем страшно, но не отметить игру в становлении жанра всё же будет неправильным.

1981 год отметился и хоррором Nostromo, который, правда, не вышел за пределы Японии. Название позаимствовано из франшизы «Чужой», и, как и в фильме, игроку нужно собирать ресурсы на космическом корабле, спасаясь от крайне опасного пришельца.

Рождение жестокости

3D Monster Maze

Годом позже свет увидела 3D Monster Maze — эдакая предтеча современных тайтлов вроде Outlast. В ней игроку требовалось найти выход из лабиринта, убегая от тираннозавра. Навигация осуществлялась исключительно от первого лица, так что все повороты приходилось заучивать на память. А саспенс нагнетался во многом за счёт особых сообщений в духе «Вы слышите приближающиеся шаги» и «Бегите, он уже позади вас».

Ant Attack, вышедшая в 1983 году, считается одной из важнейших для становления хоррора игр наряду с 3D Monster Maze. В ней игрок брал на себя управление героем, который отправлялся в город Антэшер (отсылка к художнику Маркусу Эшеру) на спасение жителей от гигантских муравьёв. Ant Attack считается дебютной изометрической игрой для персональных компьютеров и одной из первых, в которой появилось шесть степеней свободы. Интересно, что для спасения от монстров игрок мог метать гранаты, которыми легко можно было убить и заложников, ради спасения которых всё и затевается.

Ant Attack

Не стоит забывать и о Halloween. Вышедшая для Atari 2600 игра запомнилась не только восьмибитной версией знаменитой мелодии Джона Карпентера из одноимённого фильма, но и невиданным для своего времени уровнем жестокости. Если попасться Майклу Майерсу в руки, тот без промедления отрезал голову, а из шеи при этом вовсю хлестала пиксельная кровь. Для прохождения уровня требовалось либо спасти пять детей, либо прогнать маньяка с помощью ножа, который можно найти на уровнях. Студия Wizard Video Games, ответственная за Halloween, в том же году успела выпустить и The Texas Chainsaw Massacre. В последней, правда, нужно было играть за самого маньяка Кожаное лицо, задачей игрока было убить как можно больше людей.

Тихие вскрики

Первой же игрой, которую официально прозвали хоррором, стала The Rats 1985 года для ZX Spectrum. Это был текстовый квест, основанный на одноимённом рассказе мастера ужасов Джеймса Герберта: игрок брал на себя управление целым городом, захваченным крысами, и должен был правильно распределять людей для сдерживания грызунов. В отдельных моментах повествование велось от имени отправленных на задание экстерминаторов, полицейских или пожарных, и задачей становилось уже спасение самих спасателей. Интересная деталь: если слишком затягивать с действиями, крысы могут прогрызть текстовое поле и ворваться в игру, закрывая собой важную информацию.

Shiryou Sensen: War of the Dead

А вот первым представителем survival horror сегодня считается Shiryou Sensen: War of the Dead для MSX2 и PC-88. В ней игрок брал на себя роль Лилы, бойца спецподразделения SWAT, которая спасает людей в захваченном монстрами городе. Как и положено в жанре, пользователь был сильно стеснён в средствах (каждый патрон был на вес золота), но в случае острой необходимости можно было сражаться с монстрами и врукопашную. Механически это была ролевая игра в духе Zelda II: перемещение по миру происходило в привычном виде сверху, а бои разворачивались уже с камерой сбоку в духе платформеров. На атмосферу здесь работали дизайн, облик существ, музыка и подача сюжета. Что интересно, в отличие от классических японских RPG, здесь нельзя прокачаться за счёт убийства монстров — опыт дают только за диалоги, до которых зачастую ещё нужно добраться.

С дробовиком наперевес

Castlevania

Говоря о ранних хоррор-играх, нельзя пройти мимо нескольких важных экшен-ориентированных тайтлов. Один из таких — знаменитая Castlevania, вышедшая в 1986 году. История посвящена противостоянию Саймона Бельмонта и Дракулы. Бельмонты издревле сражались с вампирами, а далёкий предок Саймона и вовсе победил графа сто лет назад. Неожиданное возвращение давнего неприятеля и становится отправной точкой в путешествии.

Castlevania использует элементы хоррора: противниками выступают различные монстры в диапазоне от зомби до монстра Франкенштейна и Мрачного Жнеца, а замок Дракулы оформлен в готическом стиле. При этом назвать игру хоррором как-то не поворачивается язык: это всё же героический экшен, и Саймону бояться попросту не положено.

Splatterhouse

Два года спустя Namco выпустила Splatterhouse — аркадный экшен, вовсю использующий гротескную эстетику и множество отсылок к Лавкрафту. Играть здесь приходилось за Рика Тейлора — обычного студента, которого жестоко убивает доктор Уэст. Парнишка перед смертью застал похищение возлюбленной Дженнифер Уиллис, а сам очутился в подвале замка безумного учёного. К жизни его вернула Маска Ужаса — особый артефакт Майя, который не только возродил Рика, но и даровал ему накачанное тело. Усиленный новым союзником, студент отправляется ломать лица и другие части тел всем встречным на пути к любимой.

Пожалуй, главной особенностью Splatterhouse можно считать невероятную для своего времени жестокость примерно во всем: Рик без проблем убивает почти любого противника с одного удара, сами монстры варьируются в диапазоне от жутких до омерзительных, а окружение создано с особо изощрённым вкусом. Gorefest игра дарила потрясный, а вот геймплей таким уж крутым, увы, не назвать.

Первое пришествие

Sweet Home

Крупнейшей революцией 1980-х для жанра стала Sweet Home — японская ролевая игра, основанная на одноимённом фильме ужасов. Она вышла в 1989 году на Famicom и предлагала игрокам отправиться на исследование проклятого особняка. Пятеро документалистов выезжают на изучение дома, в котором много лет назад при загадочных обстоятельствах пропал художник Ичиро Мамия. Оказавшись внутри, их разделяет призрак неизвестной женщины, грозящий смертью вторгшимся людям. Словно этого мало, дом населён монстрами и настолько обветшал, что может рухнуть в любой момент.

Пятёрка героев обладала уникальными особенностями и каждый из них был нужен для успешного прохождения. Особняк обладал довольно запутанной структурой, поэтому между героями нередко приходилось переключаться, чтобы они могли помогать друг другу из разных частей локации. При этом Sweet Home предлагала многие вещи, которые позже станут ключевыми для жанра survival horror, вроде головоломок, менеджмента инвентаря и ограниченных ресурсов, которые необходимо тратить с умом. Сама структура проклятого дома также напоминает более поздние игры и требует постоянного возврата к ранее недоступным участкам. Словно этого мало, львиная доля сюжета подаётся через записки и дневниковые записи, а некоторые механики напоминают более современные QTE — и это, напомним, в 1989 году.

Ремейк оригинальной Resident Evil

Пожалуй, нет ничего удивительного, что Sweet Home некоторые смело называют не только одной их важнейших хоррор-игр в истории, но и одной из лучших — в отдельных случаях даже не в жанре, а в принципе. ДНК Sweet Home чётче всего ощущается в другой серии — Resident Evil, — но к этому мы вернёмся в следующих выпусках материала.

Sweet Home — важнейшая веха в 1980-х для хорроров, но с приходом следующего десятилетия началась поистине новая эра. Далее разговор пойдёт о настоящих мастодонтах, многие из которых на слуху и сегодня. Alone in the Dark, Clock Tower, Resident Evil — лишь некоторые из названий, которые встретятся в следующем тексте цикла. Не переключайтесь.