История всех победителей The International. Кто поднимал над головой Аегис

The International — крупнейший киберспортивный турнир не только по Dota 2, но и во всей игровой индустрии. Призовой фонд юбилейного десятого чемпионата мира составляет более $ 40 млн.

Начиная с 2011 года The International — наиболее престижный чемпионат в дисциплине Dota 2 как по размеру призовых, так и по составу участников. Победа на TI — высшее достижение профессиональных игроков Dota 2, так что самые яркие и эмоциональные матчи приходятся именно на это событие.

В этом материале мы окунёмся в историю The International и вспомним самые главные и эмоциональные события турнира.

The International 2011

Первый The International компания Valve провела в 2011 году — Dota 2 находилась в бете и была доступна только по приглашению. Местом проведения выбрали gamescom 2011, а призовой фонд составил беспрецедентные тогда $ 1,6 млн.

Арена первого TI

Приглашение на турнир получили 16 лучших команд мира по первой DotA — среди них были украинская NAVI и российская Moscow Five. Составы разделили на две группы по 8 участников. Первые 4 места отправлялись в верхнюю сетку, а последние — в нижнюю, без права на поражение.

Игры запомнились частыми вылетами и множеством багов. Например, у команды из России не работал Gem of True Sight — предмет для обнаружение невидимости.

Впоследствии москвичи уступили команде EHOME — разработчики из Valve извинились перед сообществом и заявили, что игра «всё ещё в бете». Первое место занял легендарный украинский коллектив NAVI, забрав с собой миллион долларов. Что примечательно, в финале Dendi и компания встретились именно с EHOME.

Результаты The International 2011

Natus Vincere (Dendi, XBOCT, Artstyle, Puppey, LighTofHeaveN) — $ 1 млн EHOME (820, QQQ, X!, LaNm, SJQ) — $ 250 тыс. Scythe.SG (Hyhy, Xy-, ToFu, Chawy, Roy) — $ 150 тыс.

Победители первого The International — Natus Vincere

The International 2012

Второй чемпионат мира по Dota 2 провели в августе в Сиэтле — родном городе Valve. Студию освещения разделили на три части: русскую, английскую и китайскую. Приглашения получили в основном прошлогодние комментаторы с Twitch, которые стримили турнир и собирали наибольшее число зрителей.

Призовой фонд остался точно таким же — $ 1,6 млн, за них всё также боролись 16 команд. Однако в этот раз прямое приглашение получили 14 коллективов, а остальные пришли из открытых квалификаций Америки и Европы.

Арена TI2

Фаворитами считались прошлогодние победители Natus Vincere, однако им не суждено было победить дважды. Изначально у украинского коллектива начались проблемы в группе — команда кое-как вышла с четвёртого места. Чувствовалось волнение игроков, и NAVI совершали досадные ошибки, но всё же смогли попасть в верхнюю сетку. В плей-офф они собрались и выдали серию из трёх побед подряд, уступив в финале Invictus Gaming со счётом 1:3.

Результаты The International 2012

Invictus Gaming (Ferrari_430, Zhou, YYF, ChuaN, Faith) — $ 1 млн Natus Vincere (Dendi, XBOCT, LightOfHeaven, Puppey, ARS-ART) — $ 250 тыс. LGD (Sylar, Xiao8, Yao, DD, DDC) — $ 150 тыс.

Победители The International 2 — Invictus Gaming

The International 2013

Третий чемпионат мира по Dota 2 можно назвать, пожалуй, самым важным для Valve. Именно в 2013 году она придумала уже фирменную систему финансирования своего самого важного турнира. Выделив очередные $ 1,6 млн, разработчики добавили в игру «Компендиум» — боевой пропуск за $ 10, четверть выручки которого шла на увеличение призового фонда самого The International 3. За достижения определённых этапов финансирования все владельцы получали уникальные насмешки, дизайн интерфейса и сундук редкости Immortal.

Таким образом общий призовой фонд увеличился почти в два раза и составил $ 2,8 млн.

Компендиум на TI3

Третью итерацию турнира многие фанаты Dota 2 называют одной из лучших в истории. В том году участвовали 16 команд, 3 из которых пришли из открытых квалификаций. Natus Vincere были твёрдо настроены на победу — по итогам небольших турниров в течение года они считались сильнейшим коллективом по мнению аналитиков. Но в 2013 году нашлась команда сильнее.

Шведы из Alliance показали уверенную игру на групповом этапе, не проиграв ни одной карты. Никто не мог подстроиться под их стиль игры: вместо множества драк 5 на 5 они предпочитали ломать вражеские строения, пока соперники отвлекались на приманки коллектива. Их осадные стратегии позволяли заканчивать матчи за 20 минут, достойное сопротивление им смогли оказать только NAVI в гранд-финале.

Финальная серия до трёх побед стала одной из самых зрелищных за историю турнира. Счёт 2:2, финальная карта, Alliance взяла свой любимый драфт, позволяющий ей в любой момент ломать строения соперника. NAVI заходят на хайграунд с полной уверенностью сломать одну сторону, а в этот момент Alliance уже ломают две их.

После сноса башни украинцы решают вернуться на базу, но Puck использует ультимейт и сбивает сразу несколько телепортов. NAVI теряют две стороны, и игра к тому времени уже была близка к поражению.

Через 9 минут СНГ-коллектив пытался забрать Рошана, однако сообразил, что у него попросту не хватит урона — в этот момент трое героев Alliance уже ломали башни соперника. NAVI спешно телепортируются на базу, и Puck вновь сбивает сначала телепорт Enigma, а затем и Templar Assassin. В итоге шведы успешно сломали две башни и трон соперника, одержав долгожданную победу.

Результаты The International 2013

Alliance (s4, AdmiralBulldog, Loda, Akke, EGM) — $ 1,43 млн Natus Vincere (Dendi, XBOCT, Puppey, Funn1k, KuroKy) — $ 632 тыс. Orange Esports (Net, Mushi, XtincT, Ohaiyo, kYxY) — $ 287 тыс.

Победители The International 3 — Alliance

The International 2014

TI4 можно назвать самым непримечательным чемпионатом мира по Dota 2.

Valve продолжала эксперименты с приглашениями — в этот раз целых 5 коллективов из 16 пробились на турнир через региональные квалификации.

Призовой фонд с помощью «Компендиума» вырос почти в семь раз — до $ 10,9 млн. Система проведения турнира изменилась: команды находились в одной группе, последние шесть покидали чемпионат.

Арена TI4

Настоящей сенсацией стал вылет трёхкратных финалистов Natus Vincere — они попали в нижнюю сетку и проиграли Сloud9. Dendi и компания заняли 7-8 место — эра украинского коллектива была завершена.

Лучше всего к турниру подготовились китайские коллективы Newbee и Vici Gaming. Они и сыграли в финале, а победу одержала Newbee во главе с xiao8 со счётом 3:1.

Результаты The International 2014

Newbee (Hao, Mu, xiao8, Banana, SanSheng) — $ 5,05 млн Vici Gaming (Sylar, Super, rOtk, Fenrir, fy) — $ 1,47 млн Evil Geniuses (mason, Arteezy, UNiVeRsE, zai, ppd) — $ 1,03 млн

Победители The International 4 — Newbee

The International 2015

Valve решила, что прошлогодний формат проведения с единой группой себя не оправдал, — и вернулась к системе первых трёх TI. Команды вновь делились на две группы и не могли вылететь из турнира по итогам группового этапа. В этот раз прямое приглашение получили только 10 коллективов, ещё 6 попали на турнир через отборочные соревнования.

Призовой фонд вновь увеличился и превысил $ 18 млн. В этот раз в "Компендиуме" было больше предметов, включая уникальные косметические наборы для героев, курьеров и множители получения монет. Уровни боевого пропуска можно было докупать за реальные деньги.

Арена TI5

Фаворитом турнира был коллектив Team Secret. Один из лучших игроков в Dota 2 Клемент Puppey Иванов собрал очень сильный состав, состоящий в основном из финалистов прошлогодних The International. В результате звёздная команда сначала уступила 0:2 EHOME в верхней сетке, а затем сенсационно проиграла российской Virtus.pro в нижней со счётом 1:2. «Медведи» впоследствии займут 5-6 место, и превзойти это достижение в дальнейшем команда так и не сможет.

Победителям турнира стали Evil Geniuses с мидером из Пакистана — Сумаилом «SumaiL» Хассаном. Его невероятное исполнение, в том числе на Storm Spirit, отмечали аналитики и комментаторы. Именно на этом герое он отыграл финальную игру со CDEC Gaming.

Но главным моментом турнира можно считать исполнения не Сумаила, а его тиммейтов UNiVeRsE и ppd, которые перевернули четвёртую игру вдвоём. CDEC убила мидера соперника и отправилась забирать Рошана, однако не учла, что ультимейты сильнейших АОЕ-героев в Dota 2 — Earthshaker и Ancient Apparation — смогут уничтожить всю команду за несколько секунд.

Этот хайлайт прозвали «Echo Slam на $ 6 млн». EG забрали Рошана и спокойно закончили игру, а SumaiL стал самым молодым победителем чемпионата мира в возрасте 16 лет.

Результаты The International 2015

Evil Geniuses (Fear, SumaiL, UNiVeRsE, Aui_2000, ppd) — $ 6,6 млн CDEC Gaming (Agressif, Shiki, Xz, Garder, Q) — $ 2,85 млн LGD Gaming (Sylar, Maybe, Yao, xiao8, MMY!) — $ 2,2 млн

Победители The International 5 — Evil Geniuses

The International 2016

Шестой соревновательный сезон Valve решила взять в свои руки. Раньше на International приглашали сильные коллективы, которые хорошо выступили на различных турнирах. В этот раз разработчики создали систему трёх крупных турниров — Major — с финальным четвертым The International 6.

Победители, финалисты и самые популярные команды турниров от Valve получили приглашение напрямую — их было всего 6. Остальные 10 вышли через квалификации. Что интересно, прошлогодние чемпионы Evil Geniuses не получили приглашения — всё из-за новых правил Valve: при изменении состава команда автоматически лишается права на прямой инвайт.

Арена TI6

Призовой фонд вновь вырос, достигнув $ 20,7 млн. Фаворитов в этот раз несколько:

новички из OG со звёздным Miracle- смотрелись сильнее всех — они взяли два из трёх Major по ходу сезона;

со звёздным смотрелись сильнее всех — они взяли два из трёх по ходу сезона; прошлогодние победители EG даже с изменённым составом были грозной силой;

даже с изменённым составом были грозной силой; китайский коллектив Wings был слишком нестабильным по ходу сезона. Однако за несколько недель до TI6 он выиграл The Summit, обойдя тех самых OG в финале турнира.

Многие аналитики склонялись к тому, что при должной подготовке именно китайская команда без проблем одолеет всех на своём пути и поднимет Aegis над головой.

Три фаворита попали в одну группу и все вместе вышли в верхнюю сетку турнира. Однако OG проиграла MVP Phoenix, а затем неожиданно уступила TNC Pro Team в нижней сетке и выбыла с соревнования на 9-12 месте.

EG шли по турниру очень уверенно, но оступились в полуфинале и упали в нижнюю сетку. Их соперниками оказался Digital Chaos — американский коллектив с украинским игроком Resolution на керри. Три карты в исполнении команд стали украшением турнира, а полуфинал в итоге стал гораздо интереснее самого финала. В упорной борьбе DC одержала победу, в финале её ожидала Wings, которая без каких-либо проблем обыгрывала своих оппонентов.

Вопреки мнению аналитиков, DC не смогла ничего противопоставить китайским игрокам. Wings проиграла им всего одну карту — и то как будто по собственному желанию. В следующих трёх картах коллектив из Китая показал железную дисциплину и огромное количество выбранных героев, выиграв финал со счётом 3:1.

Результаты The International 2016

Wings Gaming (shadow, bLink, Faith_bian, y`, iceice) — $ 9,13 млн Digital Chaos (Resolut1on, w33, Moo, Saksa, MiSeRy) — $ 3,42 млн Evil Geniuses (Fear, SumaiL, UNiVeRsE, zai, ppd) — $ 2,18 млн

Победители The International 6 — Wings

The International 2017

После шестого чемпионата мира многие составы претерпели сильные изменения.

Kuroky , финалист TI3 и капитан Team Liquid , позвал в коллектив мидера Miracle- из OG.

, финалист TI3 и капитан , позвал в коллектив мидера из OG взяла себе мидера из Alliance и неизвестного на тот момент австралийца ana.

взяла себе мидера из и неизвестного на тот момент австралийца Российская Virtus.pro полностью изменились, сделав ставку на опытного капитана Solo и молодых исполнителей RAMZES666 и No[o]ne.

Ближе к TI7 образовались три фаворита турнира:

OG — выиграла Kiev Major за три месяца до The International 7.

— выиграла за три месяца до Virtus.pro — проиграла той самой OG в финале киевского мейджора в упорной борьбе.

— проиграла той самой OG в финале в упорной борьбе. Team Liquid — выиграла The Epicenter 2017 в Москве за несколько недель до главного турнира года.

В 2017 году Valve решила, что необходимо увеличить количество участников The International, и теперь их стало 18. Последние команды в своих группах покидали турнир. Призовой фонд стал ещё больше и достиг $ 24,7 млн.

Арена TI7

По ходу группового этапа была лишь одна неожиданность — OG попала в нижнюю сетку турнира. Liquid и VP уверенно прошли в верхнюю.

Внезапно для аналитиков два китайских коллектива Newbee и LGD.FY выбили в группу лузеров и Liquid, и Virtus.pro. Впоследствии две команды из Китая встретились в полуфинале, и Newbee оказалась сильнее — теперь она ждала своего соперника в гранд-финале.

В нижней сетке OG обыграла Infamous и TNC, но оступилась на LGD и покинула турнир, заняв 9-12 место.

Liquid очень уверенно стартовала в лузерах и подарила сообществу самые зрелищные матчи турнира. Сначала она обыграла Team Secret, а затем был, пожалуй, самый зрелищный матч турнира против Virtus.pro, длившийся больше полутора часов.

Серия закончилась со счётом 2:1 в пользу европейцев, дальше их ожидали LGD.FY. Решающая третья карта по эпичности не уступила матчу с Virtus.pro, но ставки в этот раз были выше — выход в гранд-финал. KuroKy и компания в великолепной манере переиграли китайский коллектив и вышли в финал.

К сожалению, матчи с Newbee получились в одну калитку. Liquid была в невероятной форме и использовала сразу несколько стратегий в одной: множество драк, агрессивный снос строений в духе Alliance и безукоризненное исполнение. Newbee не смогла ничего противопоставить и безыдейно проиграла со счётом 0:3.

Результаты The International 2017

Liquid (Miracle-, KuroKy, GH, MATUMBAMAN, MinD_ContRoL) — $ 10,87 млн

(Miracle-, KuroKy, GH, MATUMBAMAN, MinD_ContRoL) — Newbee (Moogy, Sccc, kpii, Kaka, Faith) — $ 3,95 млн

(Moogy, Sccc, kpii, Kaka, Faith) — LGD.FY (Monet, Super, Inflame, Ahfu, ddc) — $ 2,59 млн

Победители The International 7 — Team Liquid

The International 2018

Восьмой чемпионат мира по Dota 2 считается самым эмоциональным. Это рассказ о предательстве и дружбе, история о том, что главное верить в друг друга и любить своё дело — и победы придут.

В 2018-м впервые за многие годы TI8 проходил не в США, а в Канаде. Призовой фонд вырос несильно и превысил $ 25 млн.

Арена TI8

Ещё до самого турнира в Dota 2-сцене произошла настоящая драма у команды OG. Её бессменный капитан Fly вместе с s4 покинули состав за несколько дней до старта отборочных на TI8 и перешли в Evil Geniuses. N0tail пришлось срочно искать игроков на замену с чувством предательства от своего друга, с которым они играли вместе больше пяти лет.

К OG присоединился вернувшийся с отдыха ana и никому неизвестный финский исполнитель Topson, ни разу не игравший на крупных турнирах. Коллектив успешно преодолел отборочный этап соревнования и пробился на главный турнир, где считался «тёмной лошадкой».

Кое-как попав в верхнюю сетку, OG обыграла VGJ.Storm — триумфатора группы B — а затем встретилась с теми самыми EG, капитаном которых недавно стал Fly. OG оказалась сильнее, и месть N0tail свершилась. Их знаменитое рукопожатие после игры стало одним из символов TI8. Если бы взгляд мог убивать, то это бы произошло именно там.

То самое рукопожатие Fly и N0tail

Далее OG в упорнейшей борьбе с кучей переворотов смогла обыграть в полуфинале PSG.LGD и ожидала своего соперника в гранд-финале.

Упав в нижнюю сетку, LGD очень уверенно переиграла EG и готовилась ко встрече с OG в серии до трёх побед. LGD выигрывала со счётом 2:1 и почти победила в четвертой карте, но OG перевернула серию благодаря безукоризненному исполнению, поддержке друг друга и позитивному настрою на игру.

Из-за огромного количества историй, личных драм игроков и эмоционального финала TI8 по праву можно назвать лучшим турниром Dota 2 в истории.

Результаты The International 2018

OG (N0tail, Ceb, JerAx, ana, Topson) — $ 11,23 млн PSG.LGD (Ame, Somnus'M, Chalice, fy, xNova) — $ 4,08 млн Evil Geniuses (rtz, SumaiL, s4, Fly, Crit-) — $ 2,7 млн

Победители The International 8 — OG

The International 2019

Cможет ли OG выиграть The International во второй раз — главная интрига TI9. Ситуацию осложняло расположение — в 2019 году турнир проходил в Китае, на родине LGD, с которой европейцы играли в финале прошлого чемпионата. Родная публика придаст китайцам то воодушевление, которого им, возможно, не хватало.

Призовой фонд вырос практически в полтора раза и превысил $ 34 млн.

Арена TI9

После DPC-сезона стали известны 12 участников участников, ещё шесть выбили себе место в отборочных квалификациях.

Групповой этап прошёл предсказуемо: OG и LGD заняли первые места в своих группах, а затем встретились в полуфинале, где европейцы вновь переиграли китайский коллектив со счётом 2:1 и отправились ждать своего будущего соперника в гранд-финале.

Разочарованием турнира стала Virtus.pro. В том году ей предсказывали очень высокие места, однако «Медведи» сначала проиграли LGD, а затем не смогли обойти середнячков турнира Royal Never Give Up в нижней сетке и заняли 9-12 место.

PSG.LGD встретилась с Liquid в нижней сетке, с победителями TI7. Аналитики предсказывали победу китайского коллектива, однако KurKy и компания оказали достойное сопротивление соперникам и выиграли в серии со счётом 2:1. Впервые в истории у The International будет двукратный победитель.

К сожалению, в финале битвы не случилось. OG была на голову сильнее своих соперников и обыграла оппонента со счетом 3:1.

Результаты The International 2019

OG (N0tail, Ceb, JerAx, ana, Topson) — $ 15,62 млн Liquid (Miracle-, KuroKy, GH, W33, MinD_ContRoL) — $ 4,46 млн PSG.LGD (Ame, Somnus'M, Chalice, fy, xNova) — $ 3,08 млн

Двукратные победители The International 9 — OG

Настоящее время

Прямо сейчас, спустя два года с последнего чемпионата мира по Dota 2, проводится десятый The International. У СНГ-команд в этом году есть все шансы занять высокие строчки — Team Spirit и Virtus.pro вышли из своих групп в верхнюю сетку. Мы желаем им удачи — пора остановить гегемонию OG.

Новость по теме Российские команды Virtus.pro и Team Spirit вышли в верхнюю сетку плей-офф TI10

Плей-офф начнётся 12 октября, а финал состоится 17-го числа. Команды разыграют $ 40 млн, а победитель ивента заберёт $ 18 млн.