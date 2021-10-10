Российские команды Virtus.pro и Team Spirit вышли в верхнюю сетку плей-офф TI10

Российские команды Virtus.pro и Team Spirit смогли выйти в верхнюю сетку плей-офф The International 2021 по Dota 2. 10 октября закончился последний день группового этапа.
Virtus.pro начала чемпионат в группе А. По итогам восьми матчей команде Виталия Save Мельника удалось выиграть пять из них, в двух произошла ничья, остальные два закончились поражением. Благодаря этому VP заняла второе место в группе, уступив лидерство китайцам из Invictus Gaming.
Team Spirit попала в группу Б, которую негласно окрестили смертельной. В середине группового этапа команда находилась в самом низу таблицы, однако смогла добрать необходимых очков за счёт побед против аутсайдеров чемпионата. Коллектив расположился на четвёртом месте, из-за чего гарантировал себе слот в верхней сетке плей-офф.
Заключительный этап The International 2021 начнётся 12 октября. Команды Thunder Predator и SG e-sports выбыли из борьбы за большую часть призового фонда в $ 40 млн. Остальные 16 коллективов выяснят отношения в сетке плей-офф, а победитель ивента заберёт $ 18 млн.
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