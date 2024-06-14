«Зенит» взял самого яркого вратаря сезона! Онлайн всех трансферов РПЛ

Следите за переходами вместе с нами.

Сегодня, 14 июня, в РПЛ открылось летнее трансферное окно. О некоторых сделках было известно заранее, а какие-то станут возможны только сейчас. «Чемпионат» проведёт онлайн, чтобы вы были в курсе всех переходов в чемпионате России. Погнали!

Да, многие клубы уже объявил об уходе футболистов в статусе свободных агентов. Таковых же можно было подписывать и до старта ТО. Но мы-то понимаем, что все желанные лоты – это игроки на контрактах, за которых нужно платить.

Интересно, кто из топ-клубов ворвётся в новую чемпионскую гонку с «Зенитом» благодаря классным приобретениям, кого середняки продадут на повышение и кто поможет новичкам лиги не вылететь по окончании сезона.

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