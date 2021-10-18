Обзор Back 4 Blood: хуже Left 4 Dead, но лучше ожиданий

12 октября вышла Back 4 Blood, с которой мы успели ознакомиться. Что удивительно, после сумбурной летней беты разработчики приняли несколько важных решений в отношении дизайна и баланса, тем самым значительно улучшив впечатления от кооперативного шутера.

Этот текст — не полноценный обзор. Мы расскажем о своих впечатлениях, изменениях от беты, поищем отличия и схожести с Left 4 Dead, а также выразим немного переживаний за будущее. Впрочем, вряд ли наши эмоции изменятся после полного прохождения.

Что такое Back 4 Blood?

Это кооперативный шутер, где отряд из четырёх игроков уничтожает орды зомби и пытается выжить, дойдя до конца карты. В этом никаких отличий от Left 4 Dead нет, однако у Back 4 Blood хватает своих отличий.

Система карточек

Для выживших это всевозможные перки вроде увеличенной обоймы, ножа для рукопашки и возможности восстанавливать здоровье. Однако есть и препятствия: отключение электричества на уровне, сигнализация на всех закрытых дверях и тому подобное.

Разбираться в этом не очень интересно и попросту скучно

Структура кампании

Если в Left 4 Dead были не особо связанные между собой кампании, то в Back 4 Blood есть чёткая структура из четырёх актов. Фактически каждый акт это и есть отдельная кампания, но они куда более тесно связаны между собой. Вдобавок на уровнях в целом больше постановочных моментов, чем было у предшественников.

На экране загрузки указано, на каком вы сейчас уровне

Прокачка оружия

Тут можно находить или приобретать обвесы вроде глушителя и прицелов. Делается это за виртуальную валюту, которую можно получить только во время самой сессии. В начале следующего забега придётся вновь искать монеты и выполнять испытания для их получения.

Персонажи

Героев тут можно выбирать перед каждым забегом (сейчас их восемь). У каждого есть свои уникальные умения вроде возможности носить два гаджета или эффективнее лечиться.

Вторую четвёрку героев откроют не сразу

Другой мультиплеер

В Left 4 Dead люди играют больше 10 лет во многом из-за уникального мультиплеера, где четверым выжившим надо пройти кампанию, а четвёртым игрокам в роли заражённых — помешать им. Режим до сих пор пользуется большой популярностью.

В Back 4 Blood разработчики решили отказаться от него. На это две причины: система карточек и желание сделать PvP-матчи покороче. Однако местный мультиплеер, где четверо выживших противостоят заражённым, сразу подвергся критике — мол, однообразно и быстро надоедает.

Суть режима в том, что выжившие находятся на небольшой карте (и она постоянно сужается) и должны как можно дольше продержаться под гнётом как обычных зомби, так и заражённых под управлением других игроков. Затем команды меняются — и так до трёх побед.

Так мир видит заражённый

Что изменилось с беты

Самым удивительным стал ритм — релизная версия заметно медленнее. В бете все, включая игроков и зомби, носились как угорелые, тогда как сейчас всё изменилось. Вместе с этим и отбалансировали уровни сложности, теперь даже на лёгком большая волна заражённых может вынести всю группу за один заход.

В бете даже на среднем уровне сложности было довольно нелегко умереть — создавалось впечатление, что разработчики попросту побоялись отпугнуть аудиторию и решили сделать несколько пресную игру. Слава богу, к релизу это исправили.

В итоге даже на самом лёгком уровне сложности убивают быстро, поэтому советуем начинать именно с него, а потом уже пробовать свои силы на последующих двух уровнях. Там ведь уже и урон по своим активно проходит.

Вдобавок виртуальный режиссёр начал создавать больше интересных ситуаций, а помехи на уровнях стали разнообразнее и их куда больше. Если в бете хотя бы раз отключали электричество на уровне — это уже успех. Хотя при желании игроки могут выбрать испытание для виртуальной валюты.

Что с контентом

Тут удивительно много контента: только в рамках первого акта предстоит пройти 13 (!) уровней. Они явно меньше локаций Left 4 Dead, но никогда не знаешь, какой продолжительности на этот раз окажется карта. При первом прохождении это привносит приятную неожиданность. Всего сейчас реализовано 33 уровня.

У обеих Left 4 Dead на старте было примерно вдвое меньше — хотя и уровни там отличались по наполнению.

В целом разнообразие уровней приятно удивляет, да и уникальных ситуаций хватает.

Правда, структура кампании Back 4 Blood даёт сбой, поскольку подразумевается чуть ли не прохождение в один забег — но контента так много, что ты попросту устаёшь даже после пары часов. На спасение приходит система чекпоинтов, когда катку можно «сохранить». Но она получилась несколько странной.

Как это в итоге играется

Back 4 Blood хуже Left 4 Dead и её сиквела. Это просто надо проговорить. Новинка получилась более сумбурной, местами недодуманной, а некоторые нововведения вроде структуры кампании, прокачки, героев с перками и злополучных карточек выглядят попросту ненужными.

Не сказать, что они добавляют какой-то глубины, а ты всегда думаешь, какой бы набор умения взять. Наоборот, есть один набор умений и ты постепенно открываешь его в матче — всё, никакой глубины. Возможно, конечно, киберспортсмены на самым высоком уровне и будут создавать уникальные билды, но я в этом сомневаюсь.

Back 4 Blood неплохо играется на базовых механиках, поэтому Turtle Rock стоило сосредоточиться на них. Попытаться сделать более глубокий геймплей именно через поведение и возможности игроков, а не через банальную прокачку. Карточки и выглядят странно, и попросту сильно ударяют по динамике.

Мне бы очень хотелось увидеть какой-нибудь специальный режим в Back 4 Blood, где от всех карточек и перков отказываются. Интересно, как бы в итоге игрался шутер без этих нагромождений.

Ещё у игры сейчас есть странности с балансом — за первые минуты карты на вас уже могут по нескольку раз выйти спецзаражённые. Это выглядит попросту странно и убивает какой-то саспенс. Происходящее больше начинает напоминать цирк.

В Left 4 Dead подобные твари всегда ощущались особенными. Как раз во многом потому, что они появлялись просто вовремя — и не слишком часто, и не слишком редко. И внешне они хорошо запоминались. В Back 4 Blood дизайн монстров абсолютно одинаковый и не особо интересный.

Долговечность мультиплеера тоже под вопросом. Первые несколько раз вроде бы весёлые и увлекательные, но и тут мешают злополучные карточки, да и каждый раунд длится от одной до четырёх минут, тогда как между раундами проходит чуть ли не столько же времени. Вместо веселья приходится просто много ждать.

Вопросов не было бы, будь это онлайн в духе Left 4 Dead, где матчи могут длиться чуть ли не по полчаса без перерыва — тогда спокойное время ценилось бы больше. А тут не успеваешь разогреться, как снова приходится ждать. При этом сам мультиплеер-то действительно не самый плохой.

Знакомая ещё по Left 4 Dead дверь

В целом поклонникам Left 4 Dead, как мне кажется, не стоит проходить мимо Back 4 Blood. Вряд ли она задержит вас на несколько месяцев, но за пару прохождений можно получить немало ярких впечатлений — и делать это, конечно, надо в компании друзей. Кто знает, однако, вдруг Turtle Rock удастся поддерживать шутер долгосрочно.

Опасения о будущем

Но на эту тему есть свои опасения. Задолго до выхода WB Games представила сезонный пропуск, куда входит доступ к новым уровням и персонажам. И подобное в мире, когда весь геймплейный контент давно стал бесплатным, попросту пугает — кто будет платить за это?

Мы живём в мире, когда новые карты и оружие игроки в большинстве своём получают бесплатно, но их сподвигают поддерживать игру другими способами — платными боевыми пропусками, магазином с косметической экипировкой и тому подобным.

То есть обмен понятен: ты купил игру и получил весь геймплейный контент, тогда как за прикольные скины ты можешь заплатить и таким образом финансово поддержать дальнейшее развитие любимого продукта.

При первом прохождении по уровням просто интересно бродить

К сожалению, будущее Back 4 Blood, скорее, пугает. С платными кампаниями игра может быстро потерять онлайн, что приведёт к отказу от дальнейшего развития. И винить в этом стоит того, кто принял решение — издателя WB Games или разработчиков из Turtle Rock.

Забавно, что для Left 4 Dead 2 даже спустя почти 11 лет до сих пор изредка выпускают бесплатные кампании (платных никогда не было), благодаря чему многие постоянно видят причины вернуться в любимый шутер.

Но победа ли для авторов Back 4 Blood?

Итоги

Back 4 Blood всё ещё может стать той самой наследницей Left 4 Dead, которую с выхода Left 4 Dead 2 так никто и не сделал.

Для этого у шутера есть все задатки, однако планы на будущее сейчас, скорее, пугают — платный геймплейный контент в уже платной игре вряд ли кого-то заинтересует во времена десятков качественных условно-бесплатных игр, пусть и в других жанрах.

Понравилось Не понравилось Самое близкое, что мы получили к Left 4 Dead 3 Спорные нововведения, особенно — карточки Неплохая стрельба Планы на развитие игры в будущем Попытка сделать что-то новое в старом жанре К балансу есть вопросы Желание прислушиваться к аудитории