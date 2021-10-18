Скины и предметы из «Дюны» добавят в Fortnite

Похоже, в ближайшее время в Fortnite пройдёт коллаборация с блокбастером «Дюна». В файлах королевской битвы нашли скины и косметические предметы.

В наборе по фильму есть новый загрузочный экран с Чани (Зендая) и Полом (Тимоти Шаламе), а вдобавок появятся тематические эмоции, кирки и скины героев. Вероятно, песчаный червь вряд ли заглянет в батл-рояль, но на загрузочном экране есть его подобие.

Посмотреть демонстрацию различных косметических предметов можно в видео датамайнера HYPEX. В ролике он показал скины персонажей и другие элементы. Такой комплект обойдётся игрокам в 4600 V-баксов, но потом цена поднимется до 5700.

Комментатор Василий Уткин отреагировал на победу Team Spirit в турнире The International 2021. По его словам, он не очень разбирается в Dota 2, но победа в турните событие серьёзное.