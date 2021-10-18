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Скины и предметы из «Дюны» добавят в Fortnite

Скины и предметы из «Дюны» добавят в Fortnite
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Похоже, в ближайшее время в Fortnite пройдёт коллаборация с блокбастером «Дюна». В файлах королевской битвы нашли скины и косметические предметы.

В наборе по фильму есть новый загрузочный экран с Чани (Зендая) и Полом (Тимоти Шаламе), а вдобавок появятся тематические эмоции, кирки и скины героев. Вероятно, песчаный червь вряд ли заглянет в батл-рояль, но на загрузочном экране есть его подобие.

Посмотреть демонстрацию различных косметических предметов можно в видео датамайнера HYPEX. В ролике он показал скины персонажей и другие элементы. Такой комплект обойдётся игрокам в 4600 V-баксов, но потом цена поднимется до 5700.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Комментатор Василий Уткин отреагировал на победу Team Spirit в турнире The International 2021. По его словам, он не очень разбирается в Dota 2, но победа в турните событие серьёзное.

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