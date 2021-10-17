Лучшая команда мира по Dota 2. Всё ещё считаете, что это не спорт?!

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

Я до сих пор не верю, что это произошло. За всю историю The International СНГ-регион выигрывал на главном турнире года только один раз — это случилось только на первом. Тогда NAVI забрали первый Аегис, а после этого никогда не получалось. В 2012 году Natus Vincere не смогли выиграть финал у IG, а 2013-м — у Alliance. Но теперь история сделала резкий поворот: спустя 10 чёртовых лет наш регион смог выиграть чемпионат мира по Dota 2!

Это удалось команде Team Spirit, и у нас накопилось несколько важных мыслей по поводу этой команды.

Team Spirit приехала на турнир в качестве андердога

Никто не верил в российскую команду. Аналитики и журналисты надеялись, что она хотя бы пройдёт в групповую стадию. И начальный этап турнира действительно начался именно так: Team Spirit проиграла два первых матча, но затем смогла собраться и закончить группу на четвёртой позиции, что помогло пройти в верхнюю сетку плей-офф.

И даже в плей-офф всё пошло не так гладко. После хорошей победной серии в групповой стадии Team Spirit проиграла Invictus Gaming со счётом 1:2 и упала в нижнюю сетку…

А затем началось волшебство

Ну давайте представим, чего ждали все, кто интересуется The International 2021? Да, Team Spirit легко одолела Fnatic, которая еле-еле выползла из групповой стадии и смогла пройти мясорубку первого раунда плей-офф.

А потом началось уничтожение

Сначала от Team Spirit отлетели двукратные чемпионы мира из OG, причём с разгромным счётом 2:0. Затем не повезло Virtus.pro — второму представителю СНГ на турнире. Потная катка закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Ярослава Miposhka Найдёнова. После этого до финального матча оставалось всего два шага.

В полуфинале лузеров Team Spirit отомстила IG и выбросила её с турнира со счётом 2:1, а затем справилась с командой Team Secret в финале лузеров (тоже 2:1). И после этого начался финал.

Финальный матч — словно из мотивационных книг про успех

Заключительный поединок начался для Team Spirit очень хорошо — игроки из России легко разнесли PSG.LGD на первой карте. Вторая тоже оказалась достаточно простой.

Третья и четвёртая вышли проблемными. Третий поединок завершился в пользу команды из Китая в затяжной борьбе, а на четвёртой наших просто вынесли со счётом 23:2 по убийствам. Всё решилось на пятой карте.

Пятый поединок начался размеренно, без резких движений. Ну а чего вы хотели в ситуации, когда одна ошибка решает, кто получит $ 18 млн, а кто — $ 5 млн? Однако в какой-то момент Team Spirit удалось перехватить инициативу и заработать невероятное преимущество, что и решило исход сражения.

Немного о рекордах Team Spirit

Это первый случай за 10 лет, когда команда из СНГ выигрывает The International.

Это первый случай в истории, когда финал выиграла российская команда.

Игроки заработали $ 18, 2 млн.

С учётом налоговых сборов и доли организации каждый игрок получит примерно по 150 млн рублей.

Team Spirit — самая молодая команда на The International 2021. Всего одному игроку коллектива больше 20 лет. Речь идёт о Ярославе Miposhka Найдёнове, ему 23 года.

Игрок Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук побрился налысо перед матчем с OG, отдав свои волосы «богу Dota 2» за победу в турнирных сериях.

Тот же Мулярчук установил персональный рекорд — он трижды за стадию плей-офф убил всех игроков вражеской команды, сделав три Rampage за плей-офф.

The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния.