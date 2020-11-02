Аншлаги в «Лужниках», бесплатное пиво и молодой Дацюк. Как проходили игры Кубка «Балтики»

Международный хоккейный турнир, последние 14 лет проводящийся под названием «Кубок Первого канала», имеет длинную и богатую историю. Это соревнование – преемник знаменитого советского турнира на призы газеты «Известия». И в 1996 году оно стало этапом Еврохоккейтура.



Спустя год после обретения нового статуса турнир потерял многолетнего спонсора и партнёра. «Известия» отказались от соревнования, посчитав, что убытки несопоставимы с доходами.

Без покровителя турнир оставался недолго. Под своё крыло его взяла компания «Балтика». В конце 90-х петербургские пивовары были одними из немногих, кто достойно поддерживал российский спорт. Например, в сезоне-1995/1996 они выступали спонсором футбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга, а затем решили прийти в хоккей. Как оказалось позже, всерьёз и надолго. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» вспоминаем, как проходили российские этапы Евротура на стыке веков.

Первые матчи и лучший нападающий, набравший одно очко

Кубок на приз пивоваренной компании впервые состоялся в декабре 1997 года. Сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии на льду арены «Лужников» разыграли традиционный этап Евротура по круговой системе. Наша команда выступила на нём не очень удачно, хоть и заняла итоговое второе место. В первой игре подопечные Бориса Михайлова сыграли удивительную для хоккея ничью 0:0 со шведами, затем сломили сопротивление финнов (2:1), но в третьем матче были больно биты чехами – 1:7. Это была та самая великолепная сборная Чехии рубежа веков, которая через несколько месяцев после первого Кубка «Балтики» завоюет золотые медали Олимпиады в Нагано.

Как Россия остановила Чехию с Ягром и Гашеком. Последние секунды матча казались вечностью Золото Нагано и три подряд победы на чемпионатах мира, но всё закончилось на Олимпиаде-2002. И даже Ягр с Гашеком были бессильны.

Регламент в то время предполагал проведение финального матча. В нём снова сошлись Россия и Чехия – в этот раз команда Ивана Глинки выиграла лишь 1:0 и стала первым обладателем нового Кубка. Любопытно, что самым ценным игроком турнира был признан российский нападающий Александр Харитонов, набравший в четырёх встречах… всего одно очко.

Сборная России осталась без пьедестала, а спустя год взяла реванш

Через год сборная России на домашнем этапе Евротура выступила ещё хуже. Подопечные Александра Якушева сумели обыграть только канадцев, которые вернулись на российский декабрьский турнир после годичного отсутствия. Но сильно радоваться той победе не приходилось – «кленовые листья» обычно привозили на это соревнование десятые составы, а то и вовсе студентов. Чехам и шведам наши парни уступили, с финнами сыграли вничью и в результате заняли лишь четвёртое место. Это был первый случай в истории, когда наша сборная осталась без пьедестала на домашнем турнире.



«Четвёртое место нашей сборной говорит само за себя, это очень большая неудача. Что касается турнира в целом, то обидно, что мы проиграли сборной Чехии и свели вничью матч с командой Финляндии, хотя должны были побеждать в обоих поединках. Не первый год главной нашей проблемой остаётся вратарская. Ни Соколов, ни Шевцов в ходе первых двух этапов Евротура не дали оснований усомниться в своей надёжности, поэтому мы и не пригласили Михайловского — в заявке должно быть только два голкипера. По динамике и комбинационной игре мои подопечные выглядели неплохо, но не могу не посетовать на неудачные действия в большинстве — на Кубке пивоваренной компании «Балтика» мы ни разу не реализовали численного преимущества», — объяснял плачевный результат Александр Якушев.



Ровно через год Александру Якушеву и его подопечным удалось взять убедительный реванш. Всё началось с разгрома Канады в «Лужниках» (8:2), затем упорная победа над финнами (3:2), ничья с лучшей командой мира на тот момент из Чехии (1:1) и триумф в результативной игре над шведами (7:5).



«В последний раз какой-либо турнир мы выигрывали четыре года назад, когда сборная России под руководством Владимира Васильева стала победителем «Приза «Известий». Наш тренерский штаб сумел вдохнуть в игроков новую идею и получил от них соответствующую отдачу. Теперь я могу утверждать, что у россиян есть команда, которой они могут гордиться», — подытоживал помощник Якушева Зинэтула Билялетдинов.

Лучшим игроком Кубка «Балтики» — 1999 был признан молодой голкипер ярославского «Локомотива» Егор Подомацкий. Ему вручили приз имени Бориса Федосова – журналиста «Известий», который основал турнир, а также придумал и нарисовал знаменитую эмблему в виде снеговика.

Тяжёлое время на рубеже веков

Гордились россияне своей командой не так уж долго. Почти через полгода после победного Кубка «Балтики» сборная России провела худший в своей истории чемпионат мира в Санкт-Петербурге. После того провала главным тренером команды вновь стал Борис Михайлов, и в конце 2000-го ему тоже удалось выиграть декабрьский турнир, чуть скрасив негативный фон вокруг сборной.

Грандиозный провал русских звёзд в Питере. ЧМ-2000 – чёрная страница истории нашего хоккея На том турнире сборная России проиграла даже Латвии и Беларуси и показала худший результат в своей истории.

На Кубке «Балтики» — 2000 Россия одержала три тяжёлые, но такие важные для нашего хоккея того времени победы. Чехов прошли по буллитам, шведов и финнов с минимальным счётом в основное время. Это было обнадёживающее завершение года, века, тысячелетия, на что мало кто рассчитывал после петербуржского провала. Но на московском турнире сборная России показала, что наш хоккей будет жить – как бы им плохо ни руководили, как бы массово ни уезжали игроки за океан.

Увы, в XXI веке Кубок «Балтики» просуществовал недолго, и больше выиграть его сборной России не удалось. В 2001 году наша команда заняла второе место, пропустив вперёд чехов. В следующих двух розыгрышах россияне занимали лишь третьи места.

Аншлаги в «Лужниках», спортивные интриги и презентации пива

Под крылом «Балтики» российский этап Евротура по-настоящему процветал и был популярным, ярким и статусным соревнованием. Призовой фонд турнира составлял $ 150 тыс., из которы х $125 тыс. предоставляла сама «Балтика». Билеты на матчи продавались по весьма умеренным ценам, результатом чего были регулярные аншлаги в «Лужниках» на играх сборной России. Кроме того, турнир всегда обещал интересную спортивную интригу, так как по регламенту Евротура все участники должны были привозить в Москву лучших хоккеистов, выступающих в Европе. Бонусом для болельщиков были регулярные презентации новых сортов пива от «Балтики» с бесплатной дегустацией.



К сожалению, в 2004 году пивоваренная компания была вынуждена отказаться от спонсорства соревнования. Это произошло после того, как Федеральная антимонопольная служба запретила рекламу пива на спортивных мероприятиях. С 5 сентября 2004 года вступили в силу поправки в закон «О рекламе», согласно которым пивоварам запретили рекламировать свою продукцию в спортивных организациях. Требование закона стало распространяться в том числе на размещение наружной рекламы, оформление помещений (стадионов, спортивных сооружений), размещение рекламы на одежде (форме) участников спортивных и культурных мероприятий. После такого «Балтике» ничего не оставалось, кроме как отказаться от спонсорства турнира.



К счастью, расставание российского хоккея с компанией, которая всегда поддерживала наш спорт, оказалось недолгим. Уже в эпоху КХЛ «Балтика» стала официальным партнёром новой лиги, а в декабре 2019 года пивоваренная компания подписала договор о партнёрстве с Федерацией хоккея России.

Турнир взрастил сильных хоккеистов

Хоть сборной России и удалось выиграть Кубок «Балтики» только два раза, он открыл для нашей национальной команды немало новых, ярких имён.



Так, именно на этом соревновании в сборной России впервые появился голкипер Егор Подомацкий – «золотой мальчик» ярославского хоккея, будущий трёхкратный чемпион России, серебряный призёр чемпионата мира и бронзовый призёр Олимпиады-2002. В 1999 году, как мы уже сказали, Подомацкий стал лучшим игроком победного для сборной России Кубка «Балтики».

Через этот турнир дорогу в сборную России прокладывал Александр Хаванов – один из самых надёжных и жёстких защитников начала нулевых. На Кубке «Балтики» он почти не набирал очков, зато был одним из тех игроков обороны, кого сложнее всего было пройти соперникам. Впоследствии Александр перебрался в НХЛ, где провёл четыре сезона.



На первых турнирах Кубка «Балтики» московские зрители могли видеть игру молодого Андрея Маркова – в будущем легендарного защитника. В 1999 году динамовский воспитанник забросил три шайбы в четырёх московских встречах, став лучшим снайпером сборной России на победном турнире.

Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин Правда, будущий форвард «Динамо», а нынче звёздный капитан «Вашингтона» смотрел тот матч по телевизору.

На Кубке «Балтики» — 2000 настоящим открытием в составе сборной России стал голкипер Вадим Тарасов. В первых полутора матчах за национальную команду вратарь новокузнецкого «Металлурга» не пропустил ни одной шайбы. Впоследствии Тарасов стал живой легендой для «Кузни», с которой выиграл бронзу чемпионата России, а на рубеже веков Вадим трижды подряд признавался лучшим голкипером страны.



На том же турнире, где блистал Тарасов, многие болельщики узнали фамилию Павла Дацюка. Будущий Волшебник восстановился после тяжёлой травмы колена, впервые попал в сборную России, но удивил не сумасшедшей техникой и гениальным пониманием игры, а несколько другим. Вот что писали про Дацюка в прессе после Кубка «Балтики»: «Молодой казанец не только не потерялся в сборной, но и стал одним из её лидеров. Умело руководил игрой своей пятёрки. Удивил агрессивностью и поразительным упорством в борьбе, благодаря чему выигрывал большинство единоборств».

В декабре 2001 года состоялось первое появление в сборной России талантливого игрока «Спартака» Сергея Зиновьева. 21-летний нападающий не блеснул на Кубке «Балтики», но уже тогда были видны задатки умнейшего мастера, который вырос в одного из лучших центрфорвардов нашего хоккея в нулевые годы.



На последнем Кубке «Балтики» в 2003 году первый серьёзный международный опыт получал Сергей Мозякин. Форвард ЦСКА ни разу не забил в трёх матчах. Но, как мы знаем, этот хоккеист оказался из тех, кто расцветает с возрастом. Позже Мозякин стал главной звездой российского клубного хоккея и лучшим бомбардиром чемпионатов России.

Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

Кубок «Балтики» не только давал дорогу молодым талантам, но и традиционно собирал лучших игроков, выступающих в чемпионате Суперлиги. На этом турнире зрители с удовольствием смотрели на игру Алексея Чупина и Александра Прокопьева, Максима Соколов и Дмитрия Красоткина, Алексея Кудашова и Равиля Гусманова, Максима Сушинского и Валерия Карпова, Сергея Вышедкевича и Владимира Антипова и многих других. Приятно, что традиция собираться в декабрьской Москве в сильнейшем составе жива у сборной России до сих пор.