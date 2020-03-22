Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин

Российский хоккей помнит много великолепных и великих матчей. Перечислять и вспоминать о них можно долго, но, помимо самих встреч, есть и отдельно взятые моменты, которые врезаются в память навсегда. Гол динамовского защитника Андрея Маркова от своих ворот в финале Евролиги 1999 года с магнитогорским «Металлургом» — яркий тому пример.

Это сейчас хоккейной Евролиги уже не существует, а Лига чемпионов – турнир совершенно другой, сравнивать его с тем соревнованием вряд ли правильно. Да и российские клубы в нынешней Лиге чемпионов не принимают участия. Тогда же Евролига не просто была в почёте, но и считалась одним из самых знаковых и престижных европейских турниров.

Наша история. Часть 53. 1998-1999 Сезон-1998/99 ознаменовался противостоянием магнитогорского "Металлурга" и столичного "Динамо". На обоих фронтах, а именно в Евролиге и чемпионате России сильнее оказались уральские хоккеисты.

Итак, в финальной встрече, которая состоялась 14 февраля 1999 года на льду ДС «Лужники» на глазах у 11 тыс. зрителей, сильнейшего выявляли московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Бело-голубыми тогда руководил динамовский воспитанник Зинэтула Билялетдинов, а магнитогорцами – не менее легендарный тренер Валерий Белоусов.

В первом и втором периодах зрители заброшенных шайб не увидели, зато третья двадцатиминутка получилась роскошной! Александр Корешков уже на четвёртой минуте реализовал большинство, воспользовавшись передачами родного брата Евгения и Равиля Гусманова.

«Магнитка» уверенно играла в обороне и, казалось, должна была спокойно довести дело до победы в основное время. Но тут случилось нечто непредвиденное. Цели достиг бросок защитника московского клуба Андрея Маркова, который мощно щёлкнул от своих ворот в сторону владений Бориса Тортунова, рассчитывая на чудо. И это чудо случилось! До конца основного времени матча оставалось восемь секунд. Голкипер «Металлурга», пропустив шайбу, от шока буквально рухнул на лёд.

«Такое могло присниться только в страшном сне, а кому-то — в самых невообразимых и прекрасных сновидениях», — выпалил Виктор Гусев, комментировавший тот матч на Первом канале.

Сложно было представить, что в тот момент чувствовал сам Тортунов и в каком психологическом состоянии он находился. «Магнитка» сильно перебросала «Динамо» (35-18), контролировала игру, но в итоге ошибка голкипера могла перечеркнуть все старания «металлургов».

«Мне, конечно, тогда феноменально повезло. Это ведь даже не было броском отчаяния. До конца третьего периода оставалось секунд 10, и я просто хотел вбросить шайбу в зону, чтобы потом за неё там побороться», — вспоминал тот легендарный гол сам Марков.

Видео гола Андрея Маркова в ворота «Металлурга»

«Конечно, все игроки нашей команды были в шоке от этого гола. Афиногенов бросил, шайба пролетела мимо ворот Бори Тортунова и по закруглению улетела из нашей зону в зону динамовских ворот. Казалось, момент исчерпан. Но Марков подобрал эту шайбу, бросил её в сторону наших ворот и забил. Помню, в раздевалке Валерий Константинович Белоусов внимательно на всех посмотрел, а Боря смотрел в угол, сконцентрировавшись в себе. Никто не поднимал панику, тренеры сказали нам собраться, не нервничать. Нужно было доиграть и выиграть этот матч. Мы доиграли и выиграли», — специально для «Чемпионата» вспоминает ту игру бывший нападающий «Металлурга» Сергей Гомоляко, выходивший в тройке с Разиным и Поповым.

Действительно, «Металлург», несмотря на яростную поддержку динамовцев их болельщиками, достойно вышел из сложившейся ситуации. Причём, много времени в овертайме до первой заброшенной шайбы уральцам не потребовалось. На третьей минуте дополнительного времени Антипин с передачи Разина пробил Ильдара Мухометова и принёс «Магнитке» титул чемпиона.

Легендарный гол Маркова воспоминал даже звёздный капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в 1999 году ещё не играл в хоккей на профессиональном уровне.

«Когда я был маленьким, то видел, как Андрей Марков забил гол, бросая от своих ворот. Иногда такие вещи происходят», – сказал Овечкин после матча второго раунда Кубка Стэнли серии с «Филадельфией» образца 2016 года. Тогда нападающий «столичных» Джейсон Чимера, подставивший клюшку на своей синей линии после наброса партнёра из-за ворот, огорчил голкипера «Флайерз» Стива Мэйсона.

На следующий год «Магнитка» повторила свой успех в Евролиге. Сам Марков, что интересно, по-прежнему продолжает профессиональную карьеру. Прошлый сезон 41-летний хоккеист провёл в составе «Локомотива». Играет в хоккей и 40-летний форвард московского «Динамо» Максим Афиногенов, во многом благодаря которому Марков и забил тот памятный гол.

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