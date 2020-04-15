Как Россия остановила Чехию с Ягром и Гашеком. Последние секунды матча казались вечностью

Золото Нагано и три подряд победы на чемпионатах мира, но всё закончилось на Олимпиаде-2002. И даже Ягр с Гашеком были бессильны.

Современная сборная Чехии по хоккею вряд ли может считаться одной из ведущих национальных команд в мире. Да, в этой стране по-прежнему появляются талантливые хоккеисты, а перед каждым чемпионатом мира мы по инерции включаем чехов в число фаворитов, но, по большому счёту, это лишь дань уважения прежним заслугам. Чехия не выигрывала золото чемпионатов мира с 2010 года, а на последних семи турнирах даже ни разу не попадала на пьедестал. Олимпийских медалей там не видели с 1998 года, а ситуация с молодёжным и юношеским хоккеем не позволяет надеяться на светлое будущее: за 10 лет в активе чехов только одно серебро ЮЧМ в 2014-м и ни одной медали с МЧМ. Печальная картина.

Но 20 лет назад у чехов всё было совсем по-другому. В то время в НХЛ выступали ярчайшие суперзвёзды, в местной Экстралиге в больших количествах подрастала талантливая молодёжь, а национальная команда доминировала на мировой арене. Сегодня наш рассказ о великой сборной Чехии на рубеже веков, выигравшей с 1998 по 2001 год четыре крупных и престижных международных турнира.

Фото: Jamie Squire/Allsport/Getty Images

В начале 90-х чешский хоккей испытывал не менее глубокий кризис, чем российский. Вслед за СССР распалась Чехословакия, железный занавес поднялся, и в Америку из стран бывшего коммунистического лагеря хлынули сотни хоккеистов разного возраста, оставив на родине руины. В хоккейном плане Чехия потеряла ещё и целое поколение великолепных словацких игроков: Петер Бондра, Мирослав Шатан, Зигмунд Палффи, Павол Демитра в один момент стали иностранцами. Однако проблему смены эпох в России и Чехии решали разными методами. Наш хоккей, заполучив на советских дрожжах золото ЧМ-1993, на долгие годы погрузился в пучину безвременья. В национальной сборной без устали смотрели за океан, ожидая, как манны небесной, приезда «легионеров» на чемпионат мира. Кто-то отказывался, кто-то принимал вызов, но результата это не приносило.

В Чехии пошли другим путём, сделав главной опорой сборной игроков из внутреннего первенства и европейских чемпионатов. Энхаэловцы в национальной команде у чехов стабильно было в значительном меньшинстве. Такой подход избавил сборную Чехии от внутренних противоречий между «уехавшими» и «оставшимися», существенно снизил процент «отказников» (хоккеисты, игравшие в Европе, понимали, что они в приоритете, и с удовольствием ехали в сборную), и позволил добиться удивительной для европейских сборных того времени сыгранности. За чехов на каждом турнире играли одни и те же хоккеисты, у них начал складываться костяк команды.

Пока Россия привыкала к новым реалиям, чехи очень быстро сумели выйти из спячки – никакого кризиса никто толком и не заметил. После бронзы ЧМ-1993 последовало лишь два безмедальных чемпионата мира, а весной 1996-го Чехия выиграла своё первое золото. Лучшим бомбардиром у чехов тогда стал опытный уже энхаэловец Роберт Ланг, но основу сборной составляли «местные» игроки. Павел Патера, Мартин Прохазка, Давид Выборны, а капитаном был Роберт Райхел, который в 1996-м выступал в Европе. На том чемпионате мира Чехия в полуфинале вынесла США 5:0, а в финале обыграла Канаду. Победную шайбу забросил Прохазка, а Роман Турек, ещё один «европеец», по итогам турнира был признан лучшим вратарём. Но на ЧМ-1996 была ещё не сборная-династия. Состав потихоньку складывался, но не хватало ключевого элемента – главного тренера.

Легендарный Иван Глинка, трижды выигрывавший чемпионаты мира с Чехословакией ещё будучи игроком, в 1997 году был уже маститым специалистом. Он успел поруководить и объединённой командой, и Чехией в начале 90-х, но был отстранён от своих обязанностей после провалов на Олимпиаде и чемпионате мира в 1994-м. Через три года Глинку позвали обратно: Лудек Букач, выигравший ЧМ-1996, не сработался с ведущими игроками сборной. В том числе и с суперзвездой мирового хоккея Яромиром Ягром.

Яромир Ягр вместе с Петром Свободой – автором золотой шайбы в финале ОИ-1998. Фото: ČTK

Всенародный любимец пан Глинка был призван наладить атмосферу в сборной и подготовить сборную Чехии к Олимпиаде. Тогда уже было известно, что НХЛ отпустит своих игроков в Японию, так что федерации хоккея, конечно, ни к чему были конфликты между тренером и игроками. Костяк костяком, но без звёзд из лучшей лиге мира Чехии вряд ли можно было рассчитывать на какой-либо успех в Нагано.

Второй заход Глинки в сборную Чехии ознаменовал начало целой эпохи. Конечно, короткой, но очень яркой. Первый успех пришёл на Олимпиаде-1998, хотя в ту сборную практически никто не верил. Да у чехов были Ягр и Гашек, но в целом они взяли в Нагано лишь 11 хоккеистов из НХЛ, и смотрелись бледно на фоне России, Канады, Финляндии и Швеции. Но Глинка всегда говорил: «Команда должна быть командой. Иначе ничего получится». В сборной Чехии он создал настоящий коллектив, который не зависел от нескольких звёзд, и этот орешек затем никто не мог расколоть на протяжении нескольких лет.

В Нагано чехи проиграли сборной России на групповом этапе, но затем забыли про поражения. США в четвертьфинале капитулировали 1:4, а в полуфинале Чехию ждали канадцы во главе с Уэйном Гретцки. Здесь, конечно, не обошлось без магии Гашека: в самой игре он пропустил только после рикошета на последних минутах, а в буллитной серии Доминатор остановил по очереди Тео Флёри, Рэя Бурка, Джо Нуиндайка, Эрика Линдроса, Брэндана Шэнахэна. С такой игрой вратаря чехам достаточно было забить лишь раз, что и сделал Райхель, переигравший Патрика Руа. Так, напичканная легендами канадская сборная отправилась в матч за бронзу.

Про финал Россия – Чехия на ОИ-1998 сказано и написано очень много. Как правило, всё сводится к тому, что нашу сборную чуть ли не в одиночку остановил Гашек, а Петру Свободе просто повезло с победным голом. Но это не так. Чехи играли великолепно и тревожили Михаила Шталенкова гораздо чаще, чем российские звёзды подкидывали работу Гашеку. Доминатор, вне всяких сомнений, отыграл потрясающе, но каждый полевой игрок у чехов тогда проделал не меньшую работу и полностью заслужил победу.

Успех в Нагано стал историческим для сборной Чехии, но никто бы не удивился, если бы он стал единичным. Ведь главные звёзды из состава олимпийских чемпионов-1998 после японского турнира оказались недоступны для национальной команды по разным причинам. Доминик Гашек, Яромир Ягр, Милан Хейдук, Мартин Страка, Иржи Шлегр, Роман Гамрлик, Роберт Ланг – никто из этих звёзд не приезжал в сборную Чехии в конце 90-х – начале нулевых, а капитан Владимир Ружичка в 2000-м уже закончил карьеру. Невозможно было рассчитывать также на других чешских мастеров, не ездивших в Японию. Петр Недвед принял канадское гражданство, Роберт Холик вместе с молодыми Патриком Элиашем и Петром Сикорой был постоянно занят в плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси», там же «зависал» с «Торонто» Томаш Каберле. Но в сборной Чехии остался Иван Глинка, и именно этот факт предопределил светлое будущее национальной сборной.

Чтобы понять, почему Чехия выигрывала, вспомните слова Глинки о команде. Пану Ивану было без разницы, что чешские звёзды НХЛ из года в год пролетают мимо чемпионатов мира. У Глинки была своя банда, тот самый пресловутый костяк, сколоченный, в основном, из хоккеистов европейских лиг. Роберт Райхел, Павел Патера, Мартин Прохазка, Виктор Уйчик, Томаш Власак, Иржи Допита, Давид Выборны, Петр Чаянек, Давид Моравец. Почти ни у кого из них не сложилось в НХЛ, зато на рубеже веков им довелось делать сборную Чехии сильнейшей хоккейной командой в мире.

Павел Патера, Томаш Власак и Мартин Прохазка в составе омского «Авангарда» в сезоне-2002/2003 Фото: isport.blesk.cz

Конечно, большую роль в чешском прорыве в те годы сыграло значительное ослабление позиций сборных России, Канады и, отчасти, Швеции. Наши возили на турниры звёздных энхаэловцев, которые больше тусовались, чем играли в хоккей. В стране кленового листа интересовались исключительно НХЛ, и на мировые форумы приезжали третьи-четвёртые канадские составы. Шведы, в принципе, были в порядке, регулярно находились в медальной зоне, но не могли соперничать с главными законодателями мод в международном хоккее того времени – Чехией и Финляндией.

Мы могли сейчас и не рассуждать о великой чешской сборной, если бы два овертайма финалов чемпионатов мира в 1999-м и 2001-м закончились в пользу Финляндии. Но голы, определившие тональность эпохи, оба раза забивали чехи. Сначала Ян Главач, два года спустя – Давид Моравец.

Иван Глинка был с этой командой не до конца. В феврале 2000-го чешского тренера позвал в «Питтсбург» Марио Лемье, и вскоре пан Иван стал вторым в истории европейским главным тренером клуба НХЛ. А Чехию Глинка вручил в руки Йозефу Аугусте – ещё одной легенде чехословацкого хоккея. Аугуста работал помощником у Глинки, а получив полноту власти, не стал ничего менять.

В 2000 году на кошмарном для сборной России чемпионате мира в Санкт-Петербурге чехи с Аугустой забрали второе подряд золото. Сделали они это в чехословацком финале, обыграв бывших соотечественников 5:3.

Доминирование сборной Чехии на мировой хоккейной арене закончилось в 2002 году, а «виновата» в этом Россия. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити наша команда остановила всех чешских звёзд в четвертьфинале, взяв реванш за поражение в финале Нагано. И счёт был такой же, 1:0, но уже в пользу подопечных Вячеслава Фетисова. И снова матч затащил вратарь, но уже не Доминик Гашек, а Николай Хабибулин. Последние секунды матча казались вечностью, а последний шанс спасти игру сопернику упустил перед самой сиреной, когда Хабибулин среагировал на опаснейший бросок Страки и последующее добивание.

15 вратарей прошлого, которых сейчас не хватает НХЛ. Шикарные сейвы старой школы Невообразимые спасения Гашека, Бродо и Руа, неуправляемый Хекстолл, шикарная игра Набокова и Хабибулина.

А через два с половиной месяца Россия уже в совсем другом составе лишила чехов возможности выиграть четвёртый подряд чемпионат мира, хотя подопечные Аугусты катком шли по турниру. В четвертьфинале ЧМ, 7 мая 2002-го, в наших воротах блистал Максим Соколов, дубль делал Валерий Карпов, а чехи, как оказалось, тогда прощались с былым величием.

Фото: Doug Pensinger/ Getty Images

Конец 90-х – начало нулевых стало золотым временем для сборной Чехии. Впоследствии чехи ещё дважды выиграли чемпионаты мира (2005,2010), но ни о какой династии речи уже не шло, а затем великие хоккеисты и тренеры в этой стране стали стремительно вырождаться. Сейчас чехи спустились в разряд второсортных национальных команд, Экстралига превратилась в турнир ветеранов, не особо привлекающий скаутов даже европейских клубов, а хоть какое-то реноме хоккейной державы в НХЛ едва ли не в одиночку поддерживает Давид Пастрняк. Чехам только и остаётся, что вспоминать свою великую команду 20-летней давности и надеяться, что большие хоккейные победы ещё ждут их страну.

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