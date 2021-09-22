«СКА Арена» — космос! Эксклюзив с главной стройки в истории хоккея

В Петербурге на проспекте Юрия Гагарина развернулась главная стройка в истории хоккея – на месте СКК начинает приобретать некоторые очертания «СКА Арена» – будущая площадка для чемпионата мира по хоккею – 2023, новый дом СКА и вообще многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, который поражает своим размахом. Уже известно, что «СКА Арена» вместимостью 21,5 тыс. станет самым большим хоккейным стадионом в мире (сейчас первое место удерживает «Белл-центр» в Монреале вместимостью 21288). Корреспондент «Чемпионата» побывала на месте строительства, своими глазами оценила его масштабы и пообщалась с генеральным директором ООО «СКА Арена» Евгением Калабиным.

«Арена сама по себе уникальная – она самая большая в мире, предварительно будет вмещать более 22 тысяч зрителей. Когда проектировщики только приступали к своей работе в 2019 году, специалисты объехали все крупнейшие мировые ледовые арены и в Европе, и в США. Смотрели, как всё устроено в новых комплексах в Детройте и в Ванкувере. Плюс посетили наши олимпийские объекты и стадионы, которые возводились к чемпионату мира по футболу 2018 года. Обращали внимание на самые современные арены. Конечно, ориентировались только на прогрессивные технологии и актуальные спортивные решения. Благодаря этому проектировщики переняли всё лучшее из мировой практики, разработали свои ноу-хау и воплотили их в проекте для Петербурга», — начинает разговор Калабин.

Всё для удобства болельщиков

Самый насущный вопрос для зрителей – насколько удобной будет арена. Евгений Калабин оценивает всё на личном опыте: «Я сам хожу на хоккей и смотрю, что можно улучшить. Мы пытаемся предугадать, что можно сделать исходя из технических возможностей и требований законодательства», — объясняет Калабин.

Например, у арены будет своё приложение – с навигацией, возможностью заказа фанатской атрибутики или еды. «Стараемся делать арену максимально современной, мы хотим, чтобы человек, сидя на кресле, мог заказать себе еду, что-то купить. Продумываем, чтобы люди могли через приложение сделать предзаказ в точках общепита и в перерыве уже не ждать в очередях, а идти к столику, куда принесут их заказ», — продолжает Калабин.

Внимательно подходят и к тому, с чего, собственно, и начинается посещение хоккейного матча – к приезду на арену. Прорабатываются логистические потоки, как люди будут идти от метро, проходить через парковую зону и зону досмотра. На арене будет несколько входов – основные расположены со стороны проспекта Юрия Гагарина, дополнительные – на проспекте Космонавтов.

Для тех, кто приезжает на матчи на машинах, предусмотрены наземный и подземный паркинги (всего 2372 машиномест), помимо этого, у арены будет выделена специальная парковка для такси.

Сама арена будет огромной (семь этажей, не считая подземного уровня), но интуитивно понятной, чтобы никто не заблудился. Внутри стадиона между этажами можно будет перемещаться как по лестнице, так и на эскалаторе или лифте.

Питание – ещё одна важная деталь. «Пока проработана принципиальная концепция и заключен предварительный договор с оператором кейтеринга. Кейтеринг-зона спроектирована, чтобы обслужить все 21,5 тыс. зрителей. Меню будет разнообразным, на любой вкус и кошелёк. Помимо этого, будет два постоянно действующих ресторана – один из них выходит окнами как на саму хоккейную площадку, так и на парк», — говорит Калабин.

Пришли, поели, следующий этап – комфортно разместиться на трибуне. Ряды и сиденья сделают широкими и максимально удобными. Шаг ряда – 90 см (50 см на сиденье и 40 см на проход вдоль ряда), так что даже высокие люди смогут разместиться с комфортом.

Первые 20 рядов будут телескопическими – в зависимости от вида проводимого мероприятия их можно убирать или выдвигать, увеличивая количество посадочных мест. При этом, несмотря на внушительный объём здания, с любого места арены будет доступен полный обзор площадки.

Пожалуй, одна из главных задумок, которая точно полюбится болельщикам, — первый ряд должен вплотную примыкать к бортику. «Планируем, что первый ряд будет максимально примыкать ко льду, обеспечивая эффект полного погружения в игру», — заверяет Калабин.

Трансформируемая коробка и самый большой куб в Европе

«СКА Арена» предлагает все варианты коробок как на основной, так и на тренировочной площадке – канадский, финский и европейский, это требование было зафиксировано в концессионном соглашении.

Большой арене – большой медиакуб (18х9 метров, почти 1000 м²). В России таких кубов ещё нигде нет, планируется, что он станет самым большим в Европе и будет соответствовать самым современным кубам на аренах НХЛ. «Медиакуб будет уникальной формы с возможностью движения во время шоу и высотой подъёма 45 метров. Плюс 3D-проекция будет осуществлять динамическую картинку на все поверхности арены: лёд, борта, стены, лестницы и проходы. Это всегда будет красивое, яркое предматчевое шоу», — говорит Калабин.

А вот мультимедиа-крыши не будет, на неё не дали разрешения. Дело в том, что такая крыша выглядит красочно, но даёт слишком много света, который будет мешать местным жителям.

«По всей арене будут установлены большие экраны мультимедиа. Также планируем цифровую навигацию как на стационарных точках, так и с приложения в телефоне. Мы глубоко прорабатываем вопрос логистики и навигации на самой арене, чтобы и зрителям, и спортсменам было комфортно и интуитивно понятно, куда идти», — говорит Калабин.

Досуг на любой вкус

Наверное, легче перечислить, чего не будет на этой арене, потому что территория в 12 гектаров будет вмещать огромное количество вариантов досуга. Фитнес-клуб с бассейном, медицинский центр (не только для игроков, но и для всех желающих), магазины спортивной одежды, спортивный кластер от сайклинга до гребли и стретчинга, СПА-салон и салон красоты, детские комнаты – каждый найдёт себе занятие по вкусу. «Мы создаём комфортную среду, своего рода форму жизни внутри арены для спорта, деловых встреч и переговоров, семейного отдыха, развлечений в рамках концертов или поддержки любимой команды на домашних матчах», — говорит Калабин.

Старые павильоны перед ареной обретут новую жизнь. Один из них может стать рестораном, другой – музеем хоккея. Помимо этого, будет тренировочная арена с трибунами на 300 мест, а в парковой зоне, которая сейчас находится в процессе проектирования, расположатся теннисный корт и открытое футбольное поле. Там можно играть не только в футбол – возможность аренды уже прощупывает Федерация регби Санкт-Петербурга, а зимой часть поля можно будет переоборудовать в ледовую площадку и проводить на ней, скажем, «Русскую классику».

Вообще «СКА Арена», помимо хоккея и концертов, сможет принимать более 20 видов спортивных мероприятий – шорт-трек, фигурное катание, баскетбол, регби, ММА, турниры по киберспорту, по теннису на харде и многие другие. Для быстрой трансформации от одного формата мероприятия к другому в проект заложен даже подъезд в чашу стадиона грузовых машин с оборудованием.

«В наши задачи входит создать не только объект международного уровня, но и арену «на каждый день», которая после ЧМ-2023 сможет принимать как киберспортивные соревнования, хоккейные матчи клубов КХЛ, корпоративные мероприятия, так и концерты любого масштаба. Не секрет, что главный успех любого объекта будущего – возможность трансформации под множество событий и его мультифункциональность. Планируется, что «СКА Арена» будет принимать не менее 160 событий в год, при скорости трансформации от одного формата мероприятия к другому максимум за четыре часа», — объясняет Калабин.

Космос

«Тема космоса близка нашей арене. Дизайнеры интерьера отчасти вдохновлялись этой тематикой и лучшими примерами ретрофутуризма. Наша локация между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина уже изначально наталкивает на это. Плюс главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Эргономика домашней и гостевой раздевалок продумывалась до мелочей. Мы постарались соблюсти в дизайне внутренних пространств космическую тему, сделать отсылку к эпохе начала космической эры», — объясняет Калабин.

Космический стиль будет прослеживаться во всех интерьерах арены, а его венцом станет зона команды СКА – комплекс помещений в подтрибунке. Плавные линии, кабинки в раздевалке, напоминающие капсулы космического корабля, звёздное небо над головой – посмотрите сами.

В центре – раздевалка, вокруг неё – душевые, комнаты отдыха, зона СПА с сауной и хамамом и даже отдельная VIP-раздевалка для самых высоких гостей, играющих в хоккей.

«При проектировании максимально принимали во внимание и учитывали все пожелания менеджмента и игроков СКА. Вплоть до расположения спортивных объектов в парке, для того чтобы хоккеисты могли их комфортно использовать в своих тренировках. Всё должно быть сделано логично и комфортно для спортсменов», — говорит Калабин.

Ход строительства

Сейчас на строительной площадке идут монолитные работы по всем 14 секторам здания на уровне 4-5-х этажей. Возводятся несущие колонны, стены, перекрытия и лестничные марши. Монтируются монолитные трибуны. Залито свыше 115 000 м³ бетона. Строители приступили к погружению буронабивных свай под металлоконструкции фасада. Над зонами тренировочной ледовой арены, фитнес-центра и бассейна полностью смонтированы металлоконструкции кровли весом 637 тонн. На отметке –1-го этажа идёт черновая отделка технических помещений и зоны паркинга, а также прокладка инженерных сетей. Работы идут параллельно. Ежедневно на стройке в несколько смен работают свыше 2000 человек.

«Перед нами стоит очень ответственная и сжатая по срокам задача. В целом мы идём в графике, начали выходить на отметку в 35 метров – возводим колонны, на которые будет крепиться крыша. Надёжность строительства контролируют технадзор, техзаказчик, проектировщики», — говорит Калабин.

Общая площадь объекта составит 189,5 тыс. кв. м, а высота — 53,5 м. В конце декабря должна быть возведена крыша – сейчас идёт изготовление металлических конструкций основного купола кровли.

На данный момент стоимость строительства стадиона составляет 38,5 млрд рублей (10 из которых выделят из городского бюджета) и ещё может измениться в пределах 10-15%.

ООО «СКА Арена» является инвестором и будет эксплуатировать стадион, а СКА станет его основным арендатором. Концессионное соглашение рассчитано на 55 лет, после чего арена будет передана городу. Название планируется менять: «Мы ведём переговоры со спонсорами по неймингу, если определимся, то будет другое название. Это один из источников дохода арены», — говорит Калабин.

Стадион должны ввести в эксплуатацию осенью 2022 года, после чего начнётся проверка и отладка всех систем, проведение тестовых мероприятий, сертификация по стандартам ИИХФ. «По времени как раз получается провести два или три матча Кубка Первого канала – 2022», — говорит Калабин.

СКА же переедет в новый дом уже после ЧМ-2023.