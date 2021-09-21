«Это мечта и большой вызов для нас». В России презентовали логотип чемпионата мира

На этой неделе в России будет поставлена точка под целой эпохой в мировом хоккее. В субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге состоится полугодовой конгресс Международной федерации хоккея, на котором свои полномочия сложит на протяжении 27 лет занимавший пост её президента швейцарский чиновник Рене Фазель. Сегодня же, 21 сентября, в северной столице России состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2023 года, который пройдёт на новой арене в Санкт-Петербурге.

«Логотип чемпионата мира создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма – одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века», – говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

«Россия умеет проводить чемпионаты мира. Мы получаем три шикарных стадиона»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об импульсе, который в Международной федерации хоккея придали российскому хоккею, поручив право проведения ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.

«Санкт-Петербург действительно гостеприимный и хоккейный город, который примет чемпионат мира в 2023 году. Это большая честь для нас. Россия – хоккейная держава. Мы умеем проводить чемпионаты мира. К каждому чемпионату мира – в 2000 году, в 2007 году, в 2016 году — мы строим новые стадионы. И в Санкт-Петербурге будет один из самых больших стадионов в мире на 22 тысячи человек. Он строится по графику. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо строителям, мэрии, всем руководителям, которые участвуют в организации проекта.

Сегодня мы будем презентовать логотип мирового чемпионата. Большое спасибо Рене Фазелю и конгрессу, что в один год нам доверили провести и взрослый, и молодёжный чемпионаты мира, который пройдёт в Омске и Новосибирске. Там тоже будут построены два новейших объекта. Представляете, какой импульс дал президент своим решением развитию нашего хоккея. Мы получаем три шикарных стадиона, на которых будут проводиться чемпионаты мира.

Для логотипа чемпионата мира мы взяли образ из картины известного художника Казимира Малевича. Он родился в Санкт-Петербурге. Его имя знают в Европе и мире. Очень важно сегодня презентовать логотип. Надеюсь, он вам понравится. Хочу ещё раз всех поблагодарить и заверить, что мы проведём оба чемпионата мира на самом высоком уровне.

Мы следим за ходом строительства арен в Омске и Новосибирске. Оргкомитет работает слаженно, мы на связи с правительством Новосибирской области. Всё идёт по плану, никаких срывов нет. МЧМ пройдёт и в Новосибирске, и в Омске согласно изначальному плану, по графику. У нас нет претензий, всё будет нормально», — рассказал Третьяк.

«Очень люблю Санкт-Петербург. Было важно провести свой последний конгресс в этом городе»

Уходящий с поста президента ИИХФ Рене Фазель рассказал о своём первом опыте посещения Санкт-Петербурга в 1983 году, когда город ещё назывался Ленинград.

«Дорогие друзья и подруги (на русском). Я очень рад находиться здесь, в Санкт-Петербурге. Очень люблю этот город. Не спрашивайте почему. Не могу не вспомнить, как я здесь был в 1983 году. Тогда город ещё назывался Ленинградом. Проезжая по шоссе и смотря на свет этого города, я подумал, что испытываю особенные чувства, возвращаясь сюда.

Очень рад, что можем провести чемпионат мира в этом городе на новой арене. Помню, в 2000 году президент Владимир Путин открывал чемпионат мира на новом стадионе. Это же и произойдёт в 2023 году. Эта арена превзойдёт предыдущую по величию. Уверен, что это будущее хоккея. В Санкт-Петербурге проживают настоящие фанаты и любители этого вида спорта.

В 2023 году российская команда наконец-то сможет выступать под своими флагом и именем. Мы сможем ощутить величественную атмосферу благодаря этому прекрасному событию. Также в 2023 году Новосибирск и Омск будут принимать молодёжный чемпионат мира. С нетерпением жду этого. Для нас это тоже очень важное мероприятие. Слава богу, что вы знаете, как организовывать подобные мероприятия, и умеете это делать.

Приятно видеть моего друга Владимира Юрзинова. Мы многое вместе пережили. И я уверен, что проведение чемпионата мира в надёжных руках. Также скоро в Петербурге состоится мой последний конгресс в качестве президента ИИХФ. Для меня было очень важно приехать именно сюда и провести его в Санкт-Петербурге. Дальше мы с вами увидимся здесь уже в 2023 году, но до этого вам предстоит навестить соседнюю Финляндию, куда добраться петербуржцам будет очень просто», — отметил Фазель.

«Это мечта и большой вызов для нас»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил поддержку международных структур, позволивших нашей стране получить право на проведение мирового первенства.

«В первую очередь хочу поблагодарить Рене Фазеля и Международную федерацию хоккея, город Санкт-Петербург за их поддержку, которую они оказывают хоккею. Эта самая поддержка как раз и помогла добиться получения права проведения чемпионата мира в 2023 году. Была проделана огромная работа всей нашей хоккейной семьёй. Это и наши болельщики, которых я хочу поблагодарить, и наши ветераны. Мы все знаем великую историю нашего хоккея и нашу связь поколений.

Организация чемпионата мира – большой вызов для всех нас. Мы имеем серьёзный опыт в проведении крупных мероприятий, и ЧМ-2016 прошёл на очень высоком уровне. Всем нравилось быть в Санкт-Петербурге и здесь увидеть хоккей и болельщиков из разных стран. Все очень высоко оценили нашу организацию, и мы получили самую высокую оценку во всех отчётах. Поэтому мы и получили право на ЧМ-2023. Это мечта для нас и серьёзный вызов. Мы планируем провести турнир ещё лучше, чем провели в 2016 году», — сказал Ротенберг.

«Не уверен, что такие арены есть в НХЛ»

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре сделал акцент на вместимости строящейся арены в Санкт-Петербурге.

«В 1979 году в Москве проходил чемпионат мира, мне было восемь лет, и это событие я пронёс через всю свою жизнь. Я помню великих игроков, которые принимали участие в том турнире – это и Третьяк, и Харламов. Потом был турнир в 1986 году, и я принимал участие в открытии этого чемпионата мира. Мне было тогда 14 лет.

Огромная честь проводить чемпионат мира в нашей хоккейной стране. Это не только спортивный праздник, но и культурный. Стадион в Петербурге будет на 23 тысячи человек. Не уверен, что такие арены есть в НХЛ», — заявил Буре во время торжественной презентации.