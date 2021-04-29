Как перестать бояться и начать бегать?

Начать сложнее всего. И как же часто это высказывание можно применить к тренировкам. «Я обязательно начну со следующего понедельника. Заниматься в зале, плавать, выходить на утреннюю пробежку. А там и до марафона недалеко, было бы классно принять участие». Обычно на этих мечтах всё и заканчивается, пробежка откладывается снова и снова, покорение массовых стартов переносится на следующий год. Где найти силы перестать бояться? Начать прямо здесь и сейчас. Что нужно, для того чтобы выйти на первый старт и доказать самому себе, что всё было не зря? Вместе с атлетами New Balance рассказываем о важных шагах на пути к беговым достижениям. Начинаем с самого малого.

С нуля: как перестать относиться к бегу как к наказанию и получать от него удовольствие?

Рассказывает Игорь Лисник, призёр марафона с Золотым Лейблом IAAF (World Athletics), соведущий подкастов «Побежали?!» и «ЗОЖ: Правда и ложь».

Не так давно я не смог сделать темповую тренировку, где надо было пробежать ограниченную дистанцию с заданным темпом. Через пару дней, на «длительной», я пробежал финальный отрезок тренировки почти с тем же результатом, что нужно было показать на темповой. Так что я сам хороший пример того, как много значит психология даже в любительском спорте: физически за два дня я точно не стал лучше.

Когда говорят о психологии по отношению к любительскому спорту, многие забывают, что главное слово здесь именно «любовь». Увлечение бегом сродни, например, арт-терапии. Вряд ли все, рисующие любительские акварели, станут новыми Врубелями, но это не мешает им получать удовольствие не столько от результата, сколько от процесса. Быть беговым гиком с фиксацией на результате или темпе — прикольно, но ровно до того времени, пока прогресс не перестанет вас радовать. Как только подобные бегуны-любители сталкиваются с эффектом плато, многие переживают серьёзное разочарование как в собственных возможностях, так и в самом беге.

Избежать подобного «бегового» выгорания просто. И одновременно сложно. Главное — держать в голове мысль, что бег – прежде всего удовольствие. От ощущения согласия с собственным телом, от эстетики беговых движений, от ровного ритма сердца, от возможности провести час-другой наедине с собой. Люди, которые никогда не сталкивались с физическими ограничениями, часто не воспринимают все эти плюсы как преимущество. Но, например, во время карантина многие мои беговые друзья (и я в том числе) жаловались на «фантомные» позывы, когда даже дома хотелось натянуть кроссовки и просто сделать десяток-другой шагов по квартире. Спортивные аналитики прямо говорят, что после того, как мир окончательно избавится от пандемийных ограничений, нас ждёт рост популярности циклических видов спорта — бега, скандинавской ходьбы, велосипедных прогулок и многого другого. Нам и нашему телу нужно движение, без него мы скучаем.

Для того чтобы бег стал ещё большим удовольствием, его можно «оборудовать» дополнительными поводами. Например, бегать в легком темпе в хорошей компании, выбирать живописные маршруты, составлять себе специальные плей-листы с любимой музыкой, лекциями или подкастами. Или же заняться беговым туризмом: ездить на марафоны не только, чтобы пробежать, но и посмотреть новые города, страны, попробовать местные или национальные блюда, познакомиться с новыми людьми. Бегайте не так, чтобы скинуть с трона Элиуда Кипчоге, а в удобном темпе. Так, чтобы вам было комфортно — дышать, разговаривать, работать.

Можно превратить бег в пользу: сегодня десятки благотворительных фондов либо проводят собственные забеги, либо предлагают активности, которые помогают привлечь средства в поддержку подопечных с тяжёлыми недугами, сложными клиническими случаями или для помощи социально незащищённым людям.

Не превращайте бег в главный способ решения всех жизненных проблем. Физических — без дисциплины в питании вы вряд ли сможете похудеть, психологических — никакие эндорфины не заменят разговора с аналитиком, личных — повод для знакомства не означает, что в этот раз всё сложится. Перекладывая на бег все эти истории, в случае неудачи вы рискуете потерять вкус к нему быстрее, чем влюбиться в этот вид спорта. Бег — это яркая краска, это глоток свежего и живительного воздуха, кайфа и удовольствия, источник силы, для того чтобы взять и сделать что-то совсем уж крутое. Хотя и сами регулярные пробежки, не говоря даже про преодоление марафонской дистанции, уже выдающееся, без сомнения заслуживающее уважения достижение. Любите бег как ресурс, как источник сил, а не как беспроигрышную лотерею, которых, как известно, никогда не бывает. Ловите эмоциональный заряд, которым этот вид спорта может наградить вас лучше многих других, и уже с ним радуйтесь жизни, сворачивайте горы и покоряйте новые вершины.

Начинаем тренировки. Нужен ли чек-ап и как лучше заниматься?

Рассказывает Александр Сторожев, самый быстрый марафонец-любитель 2021 года.

Перед началом бегового сезона рекомендую всем сдать общий и биохимический анализы крови, а также пороговый тест на газоанализаторе. Тестирование поможет с определением пульсовых зон и станет хорошим помощником при дозировании нагрузки и определении интенсивности беговых работ. Анализы позволят определить наличие каких-либо инфекций или очагов воспаления, а ещё скрытый дефицит микроэлементов или витаминов. Очень часто таким очагом воспаления являются заболевания зубов или органов дыхания — советую всем обращать на это внимание.

Что касается тренировок, то вне бегового сезона, в так называемый базовый период, работа может сильно отличаться от периода стартов. Я за разностороннее развитие и подготовку. Сам я тренируюсь и тренирую по принципу «от общего к частному», сужая воронку тренировочных средств ближе к сезону. Для любителей среднего уровня подготовки беговая нагрузка может легко заменяться на лыжи, велосипед, кросс-тренинг и даже игровые виды спорта. Тут главное — регулярность и дозирование.

И помните: чтобы быть готовым к бегу, нужно бегать! Бег в горку, бег с переменной интенсивностью, длительный бег — всё это подходит. Но если и говорить о других упражнениях, то всем советую уделять внимание прокачке стопы и ахилла, развитию мышц задней поверхности бедра и укреплению корпуса.

А дальше — выбираем экипировку

Сейчас большинство брендов разделяет беговую экипировку на несколько коллекций: повседневная тренировочная, соревновательная и трейловая. Это упрощает выбор одежды и обуви для ваших персональных задач. Появляются универсальные вещи, которые можно носить круглый год.

Одежду можно менять по мере необходимости: хоть каждый сезон, хоть носить по несколько лет. А вот у обуви есть ресурс, и лучше не пренебрегать здоровьем ног, меняя кроссовки после каждых 800-1000 км пробега. Некоторые, особенно стартовые модели, обладают ещё меньшим ресурсом. Но такая обувь, как New Balance, прослужит вам более полутора тысяч километров, сохранив свой вид и свойства.

Это интересно! Многолетним бестселлером среди беговой обуви New Balance можно смело назвать модель Fresh Foam 1080. Причём в 2021 году бренд выпустил новую версию легендарных кроссовок — Fresh Foam 1080v11. Она — отличный выбор как для настоящего профи, так и для новичка, обеспечивает крутую амортизацию и поддерживает стопу, даже если у вас совсем нет опыта. Пяточная зона Ultra Heel сконструирована специально с учетом анатомических особенностей ноги и помогает сохранить естественность движений. А благодаря кластерам разной плотности в промежуточной подошве больше не приходится выбирать между мягкостью и стабильностью — всё это сочетается в одной стильной беговой паре. Многолетним бестселлером среди беговой обуви New Balance можно смело назвать модель Fresh Foam 1080. Причём в 2021 году бренд выпустил новую версию легендарных кроссовок —. Она — отличный выбор как для настоящего профи, так и для новичка, обеспечивает крутую амортизацию и поддерживает стопу, даже если у вас совсем нет опыта. Пяточная зона Ultra Heel сконструирована специально с учетом анатомических особенностей ноги и помогает сохранить естественность движений. А благодаря кластерам разной плотности в промежуточной подошве больше не приходится выбирать между мягкостью и стабильностью — всё это сочетается в одной стильной беговой паре.

В целом, для того чтобы начать бегать, вам нужны удобные кроссовки, легкие штаны, ветровка и спортивная футболка, отводящая влагу — это базовый минимум. Летом — шорты и майка, ещё проще! Конечно, со временем в вашем гардеробе появятся короткие и длинные леггинсы, разные ветровки, беговые кепки, шапки, перчатки. И даже носки сейчас делают специально для бега. Но на первом этапе самое главное — удобная обувь.

При выборе кроссовок убедитесь, что вам комфортно в них сидя, стоя и при ходьбе. Нигде ничего не должно жать. Я настоятельно рекомендую подбирать размер так, чтобы стопа чувствовала себя свободно и комфортно. Никогда не берите кроссовки впритык. Это великое заблуждение, что они потом разносятся.



Выбирая обувь помните о своих задачах. Для базовой работы нужны рабочие лошадки: стойкие, но, как правило, неприметные кроссовки со средней высотой подошвы, небольшим перепадом и достаточной амортизацией. Для старта берите лёгкую обувь с лучшими амортизационными свойствами. И помните: красный цвет обуви — +10% к скорости, желтый — +7%.

И вот близится первый старт. Что делать?

Рассказывает Владимир Иванов, тренер по бегу, персональный тренер по фитнесу, финишёр легендарного ультрамарафона 100km del Passatore.

Для начала скажу, что бег и эмоции после финиша бесценны. Поэтому любые результаты — когда преодолеваешь новую дистанцию, устанавливаешь личный рекорд или осиливаешь весь забег, не переходя на шаг — точно замотивируют вас ставить новые высокие цели.

Я считаю, что лучше начинать с локальных забегов, которые проходят во многих районах Москвы и других городах нашей страны. После того, как вы поймёте, что готовы двигаться дальше и переходить на новый уровень, то можно познакомиться с более массовыми и популярными забегами.

В подготовке к первым стартам я бы советовал просто бегать легко, получать от этого удовольствие и приобрести базовые гаджеты для отслеживания пульса. Сейчас на рынке очень много различных спортивных часов и браслетов. Старайтесь выполнять пробежки в пульсовой зоне 130-140 ударов в минуту. Если вам сложно бежать без перерыва, то можно использовать переменный бег. Например: две минуты бежим, две минуты отдыхаем и идём пешком. Постепенно сокращайте время отдыха (ходьбы) и увеличивайте время бега. Со временем вы будете готовы бежать без остановок и перехода на шаг длительное время. Главное в тренировках — это постоянство и расписание. Начинайте с двух пробежек в неделю, а потом плавно увеличивайте их число.

И всё же бег — это не только про сердце и выносливость, это ещё и мышечная работа. Поэтому не забывайте выполнять ОФП и силовые тренировки. А растяжка и суставная разминка обязательны как до, так и после тренировки.



В какой-то момент у вас в голове возникнет куча вопросов о том, как тренироваться и как улучшить результат, чтоб подойти к старту в лучшей форме. Следующий шаг — найти себе беговой клуб или персонального тренера по бегу. Тут я могу сказать, что на просторах соцсетей вы наткнётесь на множество предложений, но лучший вариант — это клубы, в которых работают профессионалы своего дела и в которых приятная и добрая атмосфера.

Желаю всем интересных забегов, кучу эмоций и крутых результатов!



#БегисNB