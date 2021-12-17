«Вам нужно прекратить тренировки». Как экстремальный спортсмен открыл тату-салон

Мы запустили текстовый сериал об атлетах, которые завершили свою спортивную карьеру и нашли для себя новые занятия. Многие с головой ушли в творчество, и, надо сказать, у них отлично получается. Уход из большого спорта может стать болезненным, но зацикливаться на прошлом или идти в будущее – личный выбор каждого. Наши герои выбрали второй вариант.

Рома Мирсанов бывший трейсер, тату-мастер Рассказывает о роли фильмов с Джеки Чаном в своей судьбе и о том, что заставило выбрать творчество вместо спорта.

Как всё начиналось

— С самого малого возраста я находился под чутким руководством дедушки, который был многократным призёром всех военно-морских соревнований и олимпиад. Мои тренировки были абсолютно разного формата: гимнастика, воркаут, дыхательные упражнения на воде и под водой.

Профессиональный спорт появился в моей жизни, когда мне было шесть. Меня отдали в детско-юношескую школу по водным видам спорта, где я 3,5 года занимался прыжками в воду. Однажды нам предстояли серьёзные соревнования. Тренироваться пришлось много, я занимался пять дней в неделю по 2-3 часа на воде и 1-2 часа – в батутном зале. Но, к сожалению, я сильно простудился, и соревнования в итоге прошли без меня. Именно в тот период я узнал о существовании паркура, и идея перемещаться «без границ» стала затягивать. Мы даже строили огромные полосы препятствий, которые тянулись через весь зал, и носились по ним на скорость.

По мере взросления, у меня стали появляться другие интересы.

Из прыжков в воду пришлось уйти сначала в обычное плавание, а потом в цирковое училище, где в молодости занимались мои родители.

Когда мне было 13 лет, случайно увидел видео команды Team Ryouko, а чуть позже вышел фильм «Ямакаси», и всё — искусство рационального перемещения затянуло меня целиком и полностью.

Тренировать навыки паркура можно было где угодно. Поскольку с тренировочными локациями в Электростали особых проблем не было, территории всех строек, заброшенных мест, гаражей и спортивных площадок были обпрыганы вдоль и поперёк. Гораздо труднее было с наличием информации – её практически не было.

Поэтому мы (на тот момент успела собраться целая компания) изучали всевозможные элементы трюков, акробатики и падений по фильмам с Джеки Чаном и по любым другим видео, где было что-либо похожее.

В один момент у нас появилась возможность посещать акробатический зал, и уровень наших знаний и навыков начал расти, как на дрожжах. Мы с друзьями начали больше тренироваться там, а объединение по интересам превратилось в команду «Триада», которая в 2009 году была одной из топовых российских команд в паркуре.

Я никогда особо не рассматривал увлечение паркуром и акробатикой как средство заработка.

Мне просто нравилось учиться чему-то новому в этом направлении. И сама атмосфера, царящая на тот момент в мире паркура.

Врачи: «Вам нужно прекратить тренировки»

Однажды в конце тренировки в зале – либо под воздействием адреналина, либо от усталости – я решил закончить занятие одним неотработанным до конца сальто. Естественно, всё закончилось в травмпункте. Экспертиза электростальских врачей не смогла диагностировать ничего серьёзного, кроме растяжения связок плечевого сустава.

Спустя пару недель я вернулся к тренировкам как ни в чём не бывало, но начались проблемы.

За следующие полтора года вывихи участились, их было 12, причём не только во время тренировок, но и во время обычных бытовых ситуаций. Врачи советовали мазать плечо мазью и прекратить тренировки. Период травмы дался мне очень трудно морально. Физически вывих плеча не очень больно вправлять, болит всего 2-3 дня. Тяготило другое – чувство неполноценности: когда правая рука полностью «выпала из жизни», это довольно сильно угнетало. Однако я ещё больше увлёкся акробатикой и трикингом (смесь боевых искусств и акробатики), который становился всё популярнее на тот момент. Пришлось переучить почти все элементы на другую сторону (выполнять элементы акробатики можно либо правой, либо левой стороной – Прим. ред.), и я продолжил регулярно посещать тренировки.

Первый большой перерыв в спорте пришлось сделать из-за операции на плечо: восстановление у меня заняло около года. Тогда же в голову начали приходить мысли закончить с акробатикой и паркуром полностью.

Но из-за того, что бóльшая часть моего окружения была одержима спортом и тренировками, я не без удовольствия втянулся обратно и даже продолжил прогрессировать.

Паркур открыл мне – обычному парню из провинциального городка – целый мир. Я успел позаниматься в каскадёрской школе, одним глазом заглянуть за кулисы киноиндустрии, посетить разные спортивные фестивали, поучаствовать в трикинг-батлах, пожать руку самому Алену Роберу (знаменитый скалолаз по прозвищу Человек-паук. — Прим. ред.).

Экстремальный спорт, как, впрочем, и любой спорт высших достижений, весьма травмоопасен.

Травмы будут случаться по разным причинам. Но важно то, что кто-то с ними справляется, а кто-то даёт заднюю и бросает всё.

За время тренировок у меня поднакопилось разного: компрессионный перелом позвоночника в шейном отделе, разрыв плечевого сустава, два перелома большого пальца на правой ноге и много чего ещё. Не буду сильно шокировать никого (смеётся).

Здравый смысл

Параллельно с тренировками в залах, я учился в Московском государственном областном университете на отделении дизайна. Поскольку жил и учился в разных городах, я много времени проводил в дороге и меньше – на тренировках. Вектор прогресса в акробатике стал замедляться.

Во время первого года обучения в университете моё окружение сильно изменилось, и я серьёзно увлёкся сначала рисованием граффити, а потом – татуировкой. Но и тогда я шёл на всё, чтобы не прекращать тренироваться, и даже попал в цирковой коллектив под руководством Валерия Павловича Румянцева – обладателя уникальных цирковых рекордов, занесённых в российскую версию Книги рекордов Гиннесса.

Так вышло, что татуировки и граффити стали занимать ещё больше времени. Однако переломный момент в отношении тренировок случился после досрочной выписки из больницы. Тогда я сломал одну из тазовых костей на очередной уличной тренировке. Главврач во время обхода застал меня за подтягиваниями на перекладине от кровати.

В этот же день я поехал на своём мотоцикле в лес и сильно упал.

Когда я смотрел, как на меня падает мотоцикл, что-то внутри поменялось окончательно. Я твёрдо решил, что если не попаду в больницу снова, то буду впредь относиться к своему организму с бóльшим уважением.

С тех пор занятия экстримом свелись к минимуму, и я стал больше уделять времени рисованию граффити и татуировке.

Новый этап жизни

Новая глава в моей жизни началась с того дня, как меня позвали работать в тату-салон. Там я работал следующие пять лет, а параллельно учился в университете и развивал навыки в граффити и оформлении стен. Стал участником широко известной в узких кругах команды ZWS. Можно сказать, что присутствовал при её становлении и развитии на граффити-сцене России. Минимальные тренировки по акробатике у меня всё же сохранились: продолжал ходить на занятия в цирке в Королёве, в университете физической культуры в Москве и в спорткомлексе в Электростали.

Начиная с третьего курса, я начал сам оплачивать обучение после того, как стал зарабатывать на татуировке и на заказах по оформлению стен. За это отдельная благодарность моему другу Валентину Brow и его брату Косте Sindik.

После окончания университета я какое-то время ещё продолжал жить в Королёве, снимать там жильё и работать в тату-салоне. Затем были череда переездов из одного съёмного жилья в другое, сложная ситуация, сложившаяся дома из-за здоровья мамы — это всё поставило вопрос ребром, и я выбрал вернуться в родной город Электросталь и уйти из салона.

Я продолжил работать в сфере татуировок в разных салонах, но мне очень хотелось открыть свой.

Паркур научил меня не спешить, поэтому планирование заняло определённое время.

Собственный салон

Как это часто бывает, первый салон, который я открыл вместе с тремя друзьями в Электростали, вышел комом. Он смог продержаться всего год, и его пришлось закрыть из-за того, что мы не смогли найти общего языка между соучредителями и инвестором.

Салон, который работает сейчас – Zakatay rukav, получилось открыть в Ногинске, и удалось сделать это по всем правилам. Открывали вдвоём с женой. На ней были все документы, на мне — техническая часть. Но так вышло, что мы развелись.

Не думайте, что после развода всё прекратилось. Сейчас салон продолжает развиваться и радовать клиентов.

У нас приятная дружеская атмосфера, профессиональный коллектив, адекватные цены и большие перспективы на дальнейшее развитие. Я же продолжаю работать в тату-индустрии, но попутно увлёкся строительством и утеплением каркасных домов. Обе работы получается совмещать, что только радует. А так, смотрим в будущее с позитивом и пробуем меняться.