«С нами такого не могло произойти!» Танцоры Каташинские — о первых провалах и победах

Было раннее утро. В студию я приехала первая и жутко волновалась. Несмотря на опыт, перед интервью у меня всегда так: никогда не знаешь, каким окажется герой и куда заведёт нить разговора. Вскоре подтянулась ещё сонная команда. Интервью вот-вот должно начаться, танцоры задерживаются. Спустя минут 20 открывается дверь, появляются Артемий и Марина. Такой сильной позитивной энергии, а тем более ранним утром, я не видела никогда. Она буквально ворвалась в студию вместе с ними и осталась с нами на весь день.

– Ну вот, мы почти не опоздали! – шутит Марина, её забирает визажист.

Примерно так начинается наша история.

Артемий и Марина Каташинские – поистине идеальная пара танцоров. Брат и сестра вместе участвовали в шоу «Танцы на ТНТ» и «Dance Революция». Сейчас они ведут рубрику «Фитнес» в шоу «Доброе утро» на Первом канале и даже успели открыть свою школу танцев, где успешно преподают.

Множество побед на соревнованиях по спортивным танцам и титулы чемпионов Европы, России и мира достались им непросто: скажем честно, было всякое. Но обо всём по порядку.

Артемий и Марина Каташинские чемпионы мира по спортивным танцам Рассказывают о том, как справиться с чувством разочарования после поражения и как строгость мамы повлияла на их спортивные результаты.

Первые победы

Вот что далось танцорам очень непросто. Были времена, когда ребята катались по разным соревнованиям, занимая последние места.

– Помните свою первую победу на соревнованиях?

Марина: Это было как гром среди ясного неба. Особенно после того, как мы катались по всем турнирам и занимали последние места. Я низкого роста, и когда вешали распечатки с результатами, кто в какой тур прошёл, я уже знала, на какой строчке мы будем. А потом мы стали очень много тренироваться.

Были слёзы, истерики, потому что у меня не было обычной жизни, как у моих одноклассниц.

Родители настаивали на том, что нужно заниматься ещё больше. Позже мы перешли в другую возрастную категорию на соревнованиях. Я помню, как на межклубном турнире в Подмосковье была большая арена, я была в белом платье, и мы выигрываем первое место. Это было так… я вообще не ожидала. Такое счастье, когда уже ничего не ждёшь, а тут такой огромный бонус.

Тогда я почувствовала, что за любым результатом стоит труд, слёзы, боль. Это было первое посвящение в спортсмены.

Артемий: А я помню наши первые победы на международных турнирах. Мы выступали в Хельсинки. Когда выигрываешь на международной арене – это настоящий прорыв. И эти ощущения не передать вообще.

После такого мотивация поднимается на очень высокий уровень.

Взгляд на несправедливые оценки

Бывало и так, что танцоры оказывались буквально в шаге от победы.

– Что вы чувствовали, когда судьи объявляли оценки и вы оказывались на втором месте?

Артемий: Это было даже более эмоционально, чем победа. Победа — это такое облегчение, «фух, я выиграл», а тут «ох, как же так». И тебя держит эта эмоция.

– Считали, что к вам несправедливо отнеслись?

Марина: Конечно! Такие эмоции просто зашкаливают, особенно у танцоров. Мы самовлюблённые существа, у которых первые мысли: «С нами такого не могло произойти!»

Первая эмоция — негодование. Кажется, что вселенная против тебя, энергия не так сработала.

Артемий: И «всё куплено!»

С годами переживания о соревновательной деятельности ребят отпустили. Ведь места на турнирах зависят от многих факторов. Но значение имеет только то, как ты вырос с момента предыдущего турнира.

– Что посоветуете тем, кто попадает в такие ситуации? Они ведь возникают не только в спорте. Как научиться не винить себя за то, что ты недостаточно хорош?

Артемий: Мне отличный пример сейчас в голову пришёл. Откройте фотографию планеты, посмотрите на неё и скажите себе: «Это планета до моей победы». Потом взгляните на неё ещё раз и скажите себе: «А это планета после моей победы или поражения».

Вывод – в масштабе вселенной ваши победы или поражения ничего не решают.

А в масштабе человека, на мой взгляд, любой исход должен приносить удовольствие. Важно, что с вами происходит в конкретный момент жизни.

Работа вдвоём

Танцоры работают и много времени проводят вместе, случаются и ссоры. Всё-таки брат и сестра.

– Как вам работается вдвоём?

Марина: Как карта ляжет. Ты всегда в контакте с другим человеком. Приходится во многом мириться с настроением: сегодня оно хорошее, а завтра плохое. Нужно адаптироваться.

Артемий: Я обладаю непревзойдённым мастерством коммуникации. Конечно, во многом успех от наших взаимоотношений с Мариной зависит от меня (смеётся).

Я как мудрый мужчина всегда парировал её нападки.

Марина: Самооценка, конечно, у тебя! (смеётся).

– Часто ссоритесь?

Марина: Редко, но метко!

Артемий: Да и весело ссоримся обычно. Поругались, а потом сразу же посмеялись.

– Хотелось ли вам сменить партнёра по танцам?

Марина: Мы периодически так делаем, чтобы возобновить ощущения. Это как с духами: если аромат перестал чувствоваться, нужно понюхать кофе. После смены партнёра начинаешь тоньше чувствовать все движения своего.

Жизнь в спортивной семье

С одной стороны, родиться в спортивной семье – настоящее удовольствие. Спорт становится образом жизни, и вам не приходится каждый понедельник тащить себя на тренировку. Всё происходит как-то само собой. Но у всего есть нюансы.

– Спортсмены всегда соревнуются. Были ли условные состязания в вашей семье? Хотелось быть лучше мамы, папы или друг друга?

Марина: Нам часто приходилось слышать «посмотри, какие у тебя родители, а какой ты». Всегда нужно было что-то доказывать. У нас с братом небольшая разница в возрасте, и педагоги могли грамотно на этом играть. Устраивали нам соревнования, а у нас рождался интерес к процессу.

Мы были достаточно замотивированы в том, чтобы стать круче.

– То есть конкурировали между собой?

Артемий: Это не была конкуренция между нами. Конкуренция была по отношению к людям извне. К тем, кто ходил на гимнастику, к школьным друзьям.

Я во всех школьных тестах должен был выиграть, отжаться больше всех, подтянуться больше всех, пробежать быстрее всех. Я всегда так и делал.

– Какое качество для спортсмена для вас самое важное?

Артемий: Упорство. Потому что спортсмены чаще всего ломаются, когда начинают уставать.

Организм так устроен. Он себя всё время жалеет, говорит: «Хватит, стоп, давай отдохнём».

– А кто научил вас упорству?

Артемий: Мама. Я на неё постоянно смотрел. Когда мы играли в спортивные игры дома, она шла до конца. Забивала гол в футболе, если мы играли на газоне, и показывала, что может меня обыграть. А вот папа иногда поддавался, у них хороший тандем.

Марина: Это история о том, что спорт, особенно спорт высших достижений, – про работу на износ.

Там, где обычный человек ломается, спортсмен должен усилить нагрузку.

Формула успеха

Артемий считает, что у спортивных детей есть несколько значимых взрослых, в число которых входит их тренер.

– Как воспитывать спортивного ребёнка?

Артемий: Я вывел идеальную формулу для всех родителей. В структуре тренировочного процесса есть три важных элемента: тренер, ученик, родитель. И они не должны пересекаться. У мамы или папы роль всегда только родителя, у тренера — тренера. Маленький спортсмен никогда не должен слышать от родителей, что тренер плохой.

Родитель должен быть на стороне ребёнка только в рамках его эмоций.

Артемий: Тренер же занимается своей работой. Если эту границу переходит родитель — всё. Когда ребёнок пытается пожаловаться на наставника, мама или папа должны отвечать не «ты мой бедненький» — нет. Всё совсем наоборот, говорить нужно «ты всё сможешь, тренер делает всё правильно». Только тогда будет результат.

– Или предложить подумать над проблемой вместе.

Артемий: Да, очень грамотно.

Бывшие спортсмены — отличные бизнесмены

Марина: Проводили исследования, что спортсмены, когда заканчивают карьеру, более успешны в бизнесе, чем люди, которые никогда не были связаны со спортом.

– Почему?

Марина: У них есть воля к победе, они понимают, что это тот этап, от которого нужно ещё поднажать — и тогда всё будет. Внешне выглядит, будто мы физически трудности преодолеваем, но на самом деле это всё делает мозг. Успешный спортсмен – это тот, кто построил свой бизнес после карьеры. Он просто умеет своим мозгом пользоваться дальше в другом деле.

– Значит, волю к победе нужно прививать с малых лет.

Артемий: Да, в спорте это хороший такой бэкграунд, потому что при физической нагрузке ребёнку проще привить эту волю.

Вы же не будете учить человека с малых лет финансовым операциям или менеджменту. Сначала нужно его приучить к элементарным видам психологической устойчивости. А в этом отлично помогает спорт.

В детстве у ребят был очень загруженный график: рано вставали, тренировались и поздно возвращались домой. Сейчас они стараются уделять внимание всему и сразу: тренировкам, работе, личной жизни и отдыху. График всё равно получается достаточно плотным, но зато они всё успевают и их жизнь бьёт ключом. Например, они вместе с родителями часто играют в большой теннис. Встают на корт два на два: Марина играет с папой, а Артемий – с мамой. Битва за лидерство у них идёт уже несколько лет, но пока побеждает пара Артемий и мама.

Артемий и Марина действительно потрясающие люди, которым всегда есть что рассказать. Они никого не смогут оставить равнодушным. Я проверяла.