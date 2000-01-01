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Только посмотрите как много парапланов в небе одновременно!
Только посмотрите как много парапланов в небе одновременно!
Сколько крыльев удалось насчитать?

@patrick_vonkaenel
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Только посмотрите, как много парапланов в небе одновременно!
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