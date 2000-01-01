Финский художник создаёт невероятные картины прямо на плавающих льдинах
Автор этих работ – Дэвид Попа. Муралы (так называются эти картины) пропадают через несколько дней или месяцев.
@david_popa_art
@david_popa_art
Финский художник создаёт невероятные картины прямо на плавающих льдинах. Видео
Читайте также
Делали когда-нибудь «солнышко» на качелях?
Сколько раз девушка на этом видео сделала сальто?
У этой рыбы есть крылья, и она умеет хрюкать!
Что творит на брусьях 98-летний дедушка! Видео
Простой рецепт вкуснейших тостов
Это пёс чётко знает свои личные границы! Видео
Как вам такой трюк на каяке?
Так живут пёс и попугай Жан-Клода Ван Дамма. Видео
Горы, с которых срисованы летающие скалы «Аватара»
Московский полумарафон в цифрах
Совместная тренировка друзей
Девушка взобралась на стену без страховки
Эту гору никому не удалось покорить. Почему?
Вот так выглядят 40-летние, решившие освоить скейт
Когда ты молод и рад весне, то выглядишь так!
Так выглядит свалка новых велосипедов в Китае