Чудо природы! Эта рыбка умеет летать и хрюкать
Крылья напоминают необычные грудные плавники. С их помощью летающие гурнарды могут перемещаться по дну или парить над водой. А хрюкающие звуки — их способ общения между собой. @hawaiiaquaman
Чудо природы! У этой рыбы есть крылья, и она умеет хрюкать
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